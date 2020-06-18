Какой штраф грозит родителям, пренебрегающим воспитанием детей, — Минюст

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. В Узбекистане воспитанию и обучению детей уделяется большое внимание. Если родители или заменяющие их лица не выполняют свои обязанности, то государство считает своим долгом вмешаться и привлечь их к ответственности.
В частности, речь идет о штрафе. В Министерстве юстиции разъяснили, какие размеры штрафа положены за разного рода правонарушения.
Правонарушения и какая за них будет ответственность
- Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей, в том числе повлекшее совершение несовершеннолетним административного правонарушения. Штраф — от 111,5 тысячи до 669 тысяч сумов.
- Те же правонарушения, совершенные повторно в течение 1 года после применения административного взыскания, караются штрафом в размере от 669 тысяч до 1,115 миллиона сумов.
- Воспрепятствование родителями или лицами, их заменяющими, получению детьми обязательного общего среднего, среднего специального, профессионального образования. Размер штрафа составит от 1,115 миллиона до 2,23 миллиона сумов.
- Совершение этого же правонарушения повторно в течение 1 года после применения административного взыскания, влечет наложение более крупного штрафа. Он составит от 2,23 миллиона до 4,46 миллиона сумов. Альтернативным наказанием может быть административный арест до 15 суток.
Ранее в Государственном комитете Узбекистана опубликовали данные о том, сколько детей проживает в республике.
Как оказалось, на начало этого года общее количество детей в возрасте до 14 лет составило 9 миллионов 870 тысяч 276 человек. Из них 5,112 миллиона — мальчики, 4,757 миллиона — девочки.