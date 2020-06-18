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Какой штраф грозит родителям, пренебрегающим воспитанием детей, — Минюст

© REUTERS / Parwiz Parwiz
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200618/14363018/Kakoy-shtraf-grozit-roditelyam-prenebregayuschim-vospitaniem-detey--Minyust.html

Напомним, что на сегодняшний день в Узбекистане проживают почти 10 миллионов детей в возрасте от 0 до 14 лет.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. В Узбекистане воспитанию и обучению детей уделяется большое внимание. Если родители или заменяющие их лица не выполняют свои обязанности, то государство считает своим долгом вмешаться и привлечь их к ответственности. 

В частности, речь идет о штрафе. В Министерстве юстиции разъяснили, какие размеры штрафа положены за разного рода правонарушения.

Правонарушения и какая за них будет ответственность

  1. Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей, в том числе повлекшее совершение несовершеннолетним административного правонарушения. Штраф — от 111,5 тысячи до 669 тысяч сумов.
  2. Те же правонарушения, совершенные повторно в течение 1 года после применения административного взыскания, караются штрафом в размере от 669 тысяч до 1,115 миллиона сумов.
  3. Воспрепятствование родителями или лицами, их заменяющими, получению детьми обязательного общего среднего, среднего специального, профессионального образования. Размер штрафа составит от 1,115 миллиона до 2,23 миллиона сумов.
  4. Совершение этого же правонарушения повторно в течение 1 года после применения административного взыскания, влечет наложение более крупного штрафа. Он составит от 2,23 миллиона до 4,46 миллиона сумов. Альтернативным наказанием может быть административный арест до 15 суток.

Ранее в Государственном комитете Узбекистана опубликовали данные о том, сколько детей проживает в республике.

Как оказалось, на начало этого года общее количество детей в возрасте до 14 лет составило 9 миллионов 870 тысяч 276 человек. Из них 5,112 миллиона — мальчики, 4,757 миллиона — девочки. 

Теги:
родители, дети, штраф, Минюст Узбекистана



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