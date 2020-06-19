В каких областях Узбекистана растет преступность среди женщин и подростков

В некоторых районах Самаркандской области наблюдается задержка в работе с безработными людьми. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 19 июн - Sputnik. В Самаркандской и Кашкадарьинской растет преступность среди женщин и несовершеннолетних из-за отсутствия организации работы с целевой группой населения в махаллях, сообщают "Новости Самарканда".

На видеоселекторном совещании были проанализированы случаи семейных разводов и преступлений в данных областях.

"Общий уровень преступности в Кашкадарьинской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в этом году увеличился на 46,1 процента, при этом значительно выросла доля преступности несовершеннолетних, молодых людей, женщин, безработных и бывших осужденных. С начала года в области зарегистрировано 583 семейных развода. К сожалению, в результате распада семейных пар более 459 несовершеннолетних лишены родительской опеки", - сказал Ботир Парпиев, заместитель министра махалли и поддержки семьи.

В некоторых районах Самаркандской области наблюдается задержка в работе с безработными людьми. По статистике, большинство семей в Самаркандской области разрушает непонимание и несоответствие характеров (454 случая), измены (21), чрезмерное участие родителей в жизни семьи (42), пагубные привычки вроде алкоголя (23), финансовые трудности, результат длительного отсутствия сожительства (35) либо отсутствие детей или нежелание одного из партнеров их заводить.

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