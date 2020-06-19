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Преступник за решеткой

В каких областях Узбекистана растет преступность среди женщин и подростков

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200619/14368640/V-kakikh-oblastyakh-Uzbekistana-rastet-prestupnost-sredi-zhenschin-i-podrostkov.html

В некоторых районах Самаркандской области наблюдается задержка в работе с безработными людьми. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 19 июн - Sputnik. В Самаркандской и Кашкадарьинской растет преступность среди женщин и несовершеннолетних из-за отсутствия организации работы с целевой группой населения в махаллях, сообщают "Новости Самарканда".

На видеоселекторном совещании были проанализированы случаи семейных разводов и преступлений в данных  областях.

"Общий уровень преступности в Кашкадарьинской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в этом году увеличился на 46,1 процента, при этом значительно выросла доля преступности несовершеннолетних, молодых людей, женщин, безработных и бывших осужденных. С начала года в области зарегистрировано 583 семейных развода. К сожалению, в результате распада семейных пар более 459 несовершеннолетних лишены родительской опеки", - сказал Ботир Парпиев, заместитель министра махалли и поддержки семьи.

В некоторых районах Самаркандской области наблюдается задержка в работе с безработными людьми. По статистике, большинство семей в Самаркандской области разрушает непонимание и несоответствие характеров (454 случая), измены (21), чрезмерное участие родителей в жизни семьи (42), пагубные привычки вроде алкоголя (23), финансовые трудности, результат длительного отсутствия сожительства (35)  либо отсутствие детей или нежелание одного из партнеров их заводить.

В Узбекистане из-за пандемии число безработных выросло почти до 2 миллионов >>

Напомним, число безработных в Узбекистане из-за коронавируса выросло почти до 2 миллионов человек. Власти страны решают вопрос занятости за счет субсидирования предпринимательства и трудоустройства людей, в первую очередь вернувшихся мигрантов.

Теги:
Происшествие, Узбекистан, Узбекистан, Кашкадарьинская область, Самаркандская область, Самарканд, Самарканд, работник, работа



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