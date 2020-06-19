В Ташкенте 13 человек заразились коронавирусом на праздновании дня рождения

По данным ведомства, все зараженные вирусом являются родственниками. Все подробности - читайте в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 19 июн - Sputnik. В Ташкенте на праздновании дня рождения 13 человек заразились коронавирусом, сообщает Минздрав.

По данным ведомства, все зараженные вирусом являются родственниками.

"Коронавирусная инфекция также обнаружена у таксиста из Юнусабадского района, у домохозяйки из Алмазарского района, у продавца, который работал в Сергелийском районе, а также вирус выявлен у женщины и у ее двух детей из этого же района", - говорится в сообщении.

Кроме того, вирус обнаружили у предпринимателя из Учтепинского района и у жителя Шайхонтохурского района. В настоящее время ведется эпидемиологическое расследование.

Напомним, вчера в Узбекистане коронавирусная инфекция была выявлена у двух сотрудников Кабинета министров.

Также 17 июня было выявлено 13 случаев заражения коронавирусом среди населения: у следователя ГУВД Ташкента, у жителя Мирабадского района и у двух работников Uzbekistan Airways.