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Фужеры, наполненные шампанским

В Ташкенте 13 человек заразились коронавирусом на праздновании дня рождения

© Sputnik / Руслан Кривобок
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (601)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200619/14374112/V-Tashkente-13-chelovek-zarazilis-koronavirusom-na-prazdnovanii-dnya-rozhdeniya.html

По данным ведомства, все зараженные вирусом являются родственниками. Все подробности - читайте в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 19 июн - Sputnik. В Ташкенте на праздновании дня рождения 13 человек заразились коронавирусом, сообщает Минздрав.

По данным ведомства, все зараженные вирусом являются родственниками.

"Коронавирусная инфекция также обнаружена у таксиста из Юнусабадского района, у домохозяйки из Алмазарского района, у продавца, который работал в Сергелийском районе, а также вирус выявлен у женщины и у ее двух детей из этого же района", - говорится в сообщении.

Кроме того, вирус обнаружили у предпринимателя из Учтепинского района и у жителя Шайхонтохурского района. В настоящее время ведется эпидемиологическое расследование. 

Напомним, вчера в Узбекистане коронавирусная инфекция была выявлена у двух сотрудников Кабинета министров. 

Также 17 июня было выявлено 13 случаев заражения коронавирусом среди населения: у следователя ГУВД Ташкента, у жителя Мирабадского района и у двух работников Uzbekistan Airways.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (601)
Теги:
день рождения, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан



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