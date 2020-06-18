17:13 18 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск

В Узбекистане у двух сотрудников Кабмина диагностирован коронавирус

© Sputnik / Алексей Майшев
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (598)
221 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200618/14364254/V-Uzbekistane-u-dvukh-sotrudnikov-Kabmina-diagnostirovan-koronavirus.html

Семнадцатого июня было выявлено 13 случаев заражения коронавирусом среди населения: у следователя ГУВД, жителя Мирабадского района и у двух работников Uzbekistan Airways.

ТАШКЕНТ, 18 июн - Sputnik. В Узбекистане коронавирусная инфекция была выявлена у двух сотрудников Кабинета министров, информируют в Минздраве.

"В настоящее время ведется эпидемиологическое расследование", - говорится в сообщении.

Также 17 июня было выявлено 13 случаев заражения коронавирусом среди населения: у следователя ГУВД Ташкента, у жителя Мирабадского района и у двух работников Uzbekistan Airways.

В 71 махалле Ташкента ужесточили карантинные меры >>

Напомним, ранее сообщалось, что в Ташкенте ТЦ "Малика", "Урикзор" и Юнусабадский дехканский рынок закрыли после обнаружения коронавируса.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (598)
Теги:
Карантин, коронавирус, Кабинет Министров Узбекистана, кабинет министров, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Незабываемый Вьетнам: какой увидел страну ирландский фотограф-путешественник
Трамп шантажирует Германию и подбирается ближе к российским границам
"Защищаем Германию, а они не платят": Трамп пригрозил сократить контингент США в ФРГ
Влияние пандемии на экономику и принимаемые антикризисные меры
Лекарство от кризиса: чем лечить узбекскую экономику

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться