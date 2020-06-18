В Узбекистане у двух сотрудников Кабмина диагностирован коронавирус

Семнадцатого июня было выявлено 13 случаев заражения коронавирусом среди населения: у следователя ГУВД, жителя Мирабадского района и у двух работников Uzbekistan Airways.

ТАШКЕНТ, 18 июн - Sputnik. В Узбекистане коронавирусная инфекция была выявлена у двух сотрудников Кабинета министров, информируют в Минздраве.

"В настоящее время ведется эпидемиологическое расследование", - говорится в сообщении.

Также 17 июня было выявлено 13 случаев заражения коронавирусом среди населения: у следователя ГУВД Ташкента, у жителя Мирабадского района и у двух работников Uzbekistan Airways.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Ташкенте ТЦ "Малика", "Урикзор" и Юнусабадский дехканский рынок закрыли после обнаружения коронавируса.