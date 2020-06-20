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Европейский банк реконструкции и развития

ЕБРР выделит 50 тысяч евро на поддержку гуманитарной акции в помощь Узбекистану

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200620/14380706/EBRR-vydelit-50-tysyach-evro-na-podderzhku-gumanitarnoy-aktsii-v-pomosch-Uzbekistanu.html

На сегодняшний день усилиями представителей узбекской диаспоры в Европе, США и Канаде на онлайн платформе GoFundMe собрано более 21 тысячи евро.

ТАШКЕНТ, 20 июн - Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития одобрил выделение гранта на поддержку гуманитарной акции "Солидарность с Узбекистаном", которую инициировали в начале апреля граждане республики, проживающие в Великобритании и Франции.

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Цель акции - сбор средств для помощи медицинским учреждениям и наиболее уязвимым слоям населения в Узбекистане в борьбе с пандемией коронавируса.

ЕБРР готов выделить до 50 тысяч евро, чтобы удвоить сумму уже собранных средств.

На сегодняшний день усилиями представителей узбекской диаспоры в Европе, США и Канаде на онлайн платформе GoFundMe собрано более 21 тысячи евро. Чтобы привлечь благотворительные средства был проведен ряд мастер-классов, в том числе, по узбекским народным танцам и приготовлению узбекских национальных блюд.

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Партнером проекта в Узбекистане является Фонд "Эзгу Амал", который занимается помощью онкобольным детям. По согласованию с инициаторами акции, фонд будет заниматься распределением средств на социальные и медицинские нужды наиболее уязвимых слоев населения страны. В соответствии с условиями выделения гранта ЕБРР, сбор средств на акцию может продолжаться до 1 декабря 2020 года или до достижения общей суммы пожертвований в 50 тыс. евро.

В апреле при поддержке волонтеров-добровольцев была проведена акция "Saxiy Qahramon» ("Щедрый герой") в рамках проекта "STOPCOVID-19" в помощь тяжелобольным людям, нуждающимся в донорской крови. В течение 10 дней на передвижных станциях переливания крови, организованных в нескольких районах Ташкента ежедневно десятки доноров сдавали кровь.

Теги:
Узбекистанцы, коронавирус, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), благотворительность



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