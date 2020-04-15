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Сбор благотворительных наборов для нуждающихся слоев населения

Запущен еще один благотворительный проект по поддержке нуждающихся

Министерство юстиции Узбекистана
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200415/13931902/Zapuschen-esche-odin-blagotvoritelnyy-proekt-po-podderzhke-nuzhdayuschikhsya.html

Международный фонд Шодиева также выразил готовность внести свой вклад в оказание материальной помощи тем, кто особо нуждается в заботе.

ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik. С 2018 года Минюст реализует проект "Мы вместе", в рамках которого предусмотрена социальная защита и поддержка уязвимых слоев населения. Об этом Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе ведомства.

Совладелец компании Eurasian National Resources Corporation Патох Шодиев
© Sputnik / Валерий Левитин
Фонд миллиардера Шодиева направил помощь для 1,5 тыс. семей в Узбекистане

В условиях карантина, введенного в республике из-за распространения коронавируса, в особенно сложном положении оказались малообеспеченные семьи, одинокие престарелые, люди с инвалидностью и безработные граждане.  

Международный фонд Шодиева также выразил готовность внести свой вклад в оказание материальной помощи тем, кто особо нуждается в заботе.

Сбор благотворительных наборов для нуждающихся слоев населения
Министерство юстиции Узбекистана
Сбор благотворительных наборов для нуждающихся слоев населения

Министерством юстиции совместно с представительством Международного фонда Шодиева в Узбекистане и негосударственной некоммерческой организацией "Мадад" в стране выявлено более 1 500 семей, нуждающихся в помощи. Для них сформированы комплекты гуманитарной помощи, включающие в себя 13 видов первичных продовольственных продуктов и медицинских средств.

Вирусная благотворительность
© Sputnik /
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Автоколонна с гуманитарным грузом направилась к гражданам, проживающим в отдаленных районах республики. Сотрудники региональных органов юстиции предоставят жителям также правовые консультации по интересующим их вопросам.

Под особым контролем, как и прежде, - неукоснительное соблюдение всех установленных правил и порядка карантинных мер.

Напомним, вчера Саида Мирзиёева рассказала о проекте "Безопасная помощь", в рамках которого Общественный фонд поддержки и развития национальных масс-медиа выделил 1 млрд сумов на поддержку матерей-одиночек, лишившихся работы.

Средства были перечислены на пластиковые карты и переданы их владелицам.

Теги:
Узбекистан, малообеспеченные семьи, Карантин, благотворительность, Минюст Узбекистана



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