Запущен еще один благотворительный проект по поддержке нуждающихся

Международный фонд Шодиева также выразил готовность внести свой вклад в оказание материальной помощи тем, кто особо нуждается в заботе.

ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik. С 2018 года Минюст реализует проект "Мы вместе", в рамках которого предусмотрена социальная защита и поддержка уязвимых слоев населения. Об этом Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе ведомства.

В условиях карантина, введенного в республике из-за распространения коронавируса, в особенно сложном положении оказались малообеспеченные семьи, одинокие престарелые, люди с инвалидностью и безработные граждане.

Международный фонд Шодиева также выразил готовность внести свой вклад в оказание материальной помощи тем, кто особо нуждается в заботе.

Министерство юстиции Узбекистана Сбор благотворительных наборов для нуждающихся слоев населения

Министерством юстиции совместно с представительством Международного фонда Шодиева в Узбекистане и негосударственной некоммерческой организацией "Мадад" в стране выявлено более 1 500 семей, нуждающихся в помощи. Для них сформированы комплекты гуманитарной помощи, включающие в себя 13 видов первичных продовольственных продуктов и медицинских средств.

Автоколонна с гуманитарным грузом направилась к гражданам, проживающим в отдаленных районах республики. Сотрудники региональных органов юстиции предоставят жителям также правовые консультации по интересующим их вопросам.

Под особым контролем, как и прежде, - неукоснительное соблюдение всех установленных правил и порядка карантинных мер.

Напомним, вчера Саида Мирзиёева рассказала о проекте "Безопасная помощь", в рамках которого Общественный фонд поддержки и развития национальных масс-медиа выделил 1 млрд сумов на поддержку матерей-одиночек, лишившихся работы.

Средства были перечислены на пластиковые карты и переданы их владелицам.