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Узбекистан введет новую визу для богатых и образованных иностранцев

Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200621/14381564/Uzbekistan-vvedet-novuyu-immigratsionnuyu-vizu-dlya-bogatykh-i-obrazovannykh.html

Цель — привлечь в республику для проживания состоятельных лиц с хорошим образованием и способностями. Они и члены их семьи могут жить в стране и вкладывать свои знания в ее развитие.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Власти Узбекистана планируют внедрить новый тип иммиграционной визы в рамках программы Uzbekistan — My Second Home ("Узбекистан — мой второй дом").

© Sputnik / Егор Еремов
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Ожидается, что она позволит привлечь в страну иностранцев с высоким уровнем дохода и высокими академическими знаниями. Рассчитывается также, что в республику прибудут не только данные лица, но и члены их семей.

При этом прибывшие гости будут вкладывать свои знания в области архитектуры, образования, строительства, дизайна, информационных технологий в развитие Узбекистана.

Данную программу планируют осуществить в рамках постановления президента "О дополнительных мерах по развитию сферы туризма при строгом соблюдении требований усиленного режима санитарно-эпидемиологической безопасности", принятого 19 июня.

Новую визу рассчитывают внедрить, начиная с 1 января 2021 года. 

Глава республики Шавкат Мирзиёев поручил разработать проект в ближайшие два месяца.

Теги:
иностранцы, Узбекистан, виза



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