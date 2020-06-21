Сколько абитуриентов дистанционно подали документы в первый день приема

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Вчера началась онлайн-регистрация абитуриентов на тестовые испытания в вузы на 2020/2021 учебный год.
Отмечается, что в первый день заявку на направление бакалавриата подали 14,5 тысячи выпускников. Данные приводит Государственный тестовый центр при Кабмине Узбекистана.
На дневную форму обучения по состоянию на 20 июня 18.00 поступило 9 325 заявлений, на заочную — 4 933, вечернюю — 266.
Больше всего заявлений было подано в вузы Ташкента и Ташкентской области (5 979). Далее идут высшие учебные заведения Андижанской области (1 546 заявок).
Остальные области расположились в следующем порядке:
- Фергана (854 заявлений);
- Наманган (815);
- Сурхандарья (792);
- Кашкадарья (617);
- Бухара (590);
- Навои (472);
- Сырдарья (394);
- Республика Каракалпакстан (360);
- Джизак (354);
- Хорезм (339).
Напомним, что онлайн-регистрация продлится в течение месяца — до 20 июля 2020 года включительно. Подать заявку можно на официальном сайте Государственного центра тестирования и через Единый портал интерактивных государственных услуг.