Сколько абитуриентов дистанционно подали документы в первый день приема

Напомним: подать заявку можно до 20 июля на официальном сайте Государственного центра тестирования и через Единый портал интерактивных государственных услуг.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Вчера началась онлайн-регистрация абитуриентов на тестовые испытания в вузы на 2020/2021 учебный год.

Отмечается, что в первый день заявку на направление бакалавриата подали 14,5 тысячи выпускников. Данные приводит Государственный тестовый центр при Кабмине Узбекистана.

На дневную форму обучения по состоянию на 20 июня 18.00 поступило 9 325 заявлений, на заочную — 4 933, вечернюю — 266.

Больше всего заявлений было подано в вузы Ташкента и Ташкентской области (5 979). Далее идут высшие учебные заведения Андижанской области (1 546 заявок).

Остальные области расположились в следующем порядке:

Фергана (854 заявлений);

Наманган (815);

Сурхандарья (792);

Кашкадарья (617);

Бухара (590);

Навои (472);

Сырдарья (394);

Республика Каракалпакстан (360);

Джизак (354);

Хорезм (339).

Напомним, что онлайн-регистрация продлится в течение месяца — до 20 июля 2020 года включительно. Подать заявку можно на официальном сайте Государственного центра тестирования и через Единый портал интерактивных государственных услуг.