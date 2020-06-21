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Студенты в аудитории

Сколько абитуриентов дистанционно подали документы в первый день приема

© Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200621/14381771/Skolko-abiturientov-distantsionno-podali-dokumenty-v-pervyy-den-priema.html

Напомним: подать заявку можно до 20 июля на официальном сайте Государственного центра тестирования и через Единый портал интерактивных государственных услуг.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Вчера началась онлайн-регистрация абитуриентов на тестовые испытания в вузы на 2020/2021 учебный год.

Студенты в аудитории
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Отмечается, что в первый день заявку на направление бакалавриата подали 14,5 тысячи выпускников. Данные приводит Государственный тестовый центр при Кабмине Узбекистана.

На дневную форму обучения по состоянию на 20 июня 18.00 поступило 9 325 заявлений, на заочную — 4 933, вечернюю — 266.

Больше всего заявлений было подано в вузы Ташкента и Ташкентской области (5 979). Далее идут высшие учебные заведения Андижанской области (1 546 заявок).

Остальные области расположились в следующем порядке:

  • Фергана (854 заявлений);
  • Наманган (815);
  • Сурхандарья (792);
  • Кашкадарья (617);
  • Бухара (590);
  • Навои (472);
  • Сырдарья (394);
  • Республика Каракалпакстан (360);
  • Джизак (354);
  • Хорезм (339).

Напомним, что онлайн-регистрация продлится в течение месяца — до 20 июля 2020 года включительно. Подать заявку можно на официальном сайте Государственного центра тестирования и через Единый портал интерактивных государственных услуг.

Теги:
абитуриенты, Узбекистан, вузы, документы, Образование



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