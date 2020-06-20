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Началась онлайн-регистрация абитуриентов

Началась онлайн-регистрация абитуриентов

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200620/14380125/Nachalas-onlayn-registratsiya-abiturientov.html

Регистрация продлится в течение месяца - до 20 июля 2020 года включительно. Подать заявку можно на официальном сайте Государственного центра тестирования и через Единый портал интерактивных государственных услуг.

ТАШКЕНТ, 20 июн - Sputnik. Началась онлайн-регистрация абитуриентов на тестовые испытания в вузы в 2020/2021 учебный год, сообщили в пресс-службе министерства юстиции.

Студенты в аудитории
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Регистрация продлится в течение месяца - до 20 июля 2020 года включительно. Подать заявку можно на официальном сайте Государственного центра тестирования и через Единый портал интерактивных государственных услуг.

Следует отметить, что вступительные испытания проводятся по двум предметам, соответствующим степени бакалавра, выбранной заявителем.

Напомним, заместитель премьер-министра по вопросам социального развития Бехзод Мусаев на днях заявил, что вступительные экзамены в вузы Узбекистана планируется провести после 1 августа.

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"Изначально мы хотели начать 5 августа, но затем решили сделать все возможное и начать тестирование 1 августа. Точная дата будет объявлена позже", - говорится в информации.

Также Мусаев подчеркнул, что семи категориям абитуриентов будет предоставлена отдельная квота для поступления в вузы на основе государственного гранта. В общей сложности предоставят 8 694 бюджетных места.

 

 

Теги:
Министерство юстиции Узбекистана, Узбекистан, вступительные экзамены, вузы, абитуриенты



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