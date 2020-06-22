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Узбекистон хаво йуллари

Более 1,1 тысячи узбекистанцев за неделю вылетели домой из РФ

Узбекистон хаво йуллари
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (605)
443910
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200622/14385286/Bolee-11-tysyachi-uzbekistantsev-za-nedelyu-vyleteli-domoy-iz-RF.html

При составлении списка пассажиров приоритет отдавался пожилым гражданам, тем, кому необходимо лечение, беременным женщинам и женщинам с маленькими детьми.

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В посольстве Узбекистана в РФ сообщили количество узбекистанцев, вылетевших за неделю из России домой вывозными рейсами.

"За период с 14 по 20 июня из РФ в республику Узбекистан вывезено 1 118 граждан нашей страны", - говорится на странице посольства в социальной сети Facebook.

В основном граждане отправлялись из Москвы - за это время было организовано четыре рейса из столицы РФ и один из Казани.

© Sputnik / Руслан Кривобок
Более 1,2 тысячи узбекистанцев, разместившихся под Самарой, отправлены на родину

В посольстве уточнили, что при составлении списка пассажиров приоритет отдавался пожилым гражданам, тем, кому необходимо лечение, беременным женщинам и женщинам с маленькими детьми.

Неделю назад в МИД России сообщили, из каких стран возвращались россияне на родину с тех пор, как границы оказались закрытыми из-за распространения коронавируса. 

В течение последних трех месяцев - с 17 марта по 10 июня - в Россию было эвакуировано более 41 000 человек из 54 стран. Чаще всего самолеты прибывали из Таиланда (30 рейсов), Узбекистана (22 рейса), Индии и Египта (по 14 рейсов) и Киргизии (10 рейсов).

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (605)
Теги:
коронавирус, Россия, Узбекистанцы, Посольство Республики Узбекистан в РФ, Самолет



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