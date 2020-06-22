Более 1,1 тысячи узбекистанцев за неделю вылетели домой из РФ

При составлении списка пассажиров приоритет отдавался пожилым гражданам, тем, кому необходимо лечение, беременным женщинам и женщинам с маленькими детьми.

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В посольстве Узбекистана в РФ сообщили количество узбекистанцев, вылетевших за неделю из России домой вывозными рейсами.

"За период с 14 по 20 июня из РФ в республику Узбекистан вывезено 1 118 граждан нашей страны", - говорится на странице посольства в социальной сети Facebook.

В основном граждане отправлялись из Москвы - за это время было организовано четыре рейса из столицы РФ и один из Казани.

В посольстве уточнили, что при составлении списка пассажиров приоритет отдавался пожилым гражданам, тем, кому необходимо лечение, беременным женщинам и женщинам с маленькими детьми.

Неделю назад в МИД России сообщили, из каких стран возвращались россияне на родину с тех пор, как границы оказались закрытыми из-за распространения коронавируса.

В течение последних трех месяцев - с 17 марта по 10 июня - в Россию было эвакуировано более 41 000 человек из 54 стран. Чаще всего самолеты прибывали из Таиланда (30 рейсов), Узбекистана (22 рейса), Индии и Египта (по 14 рейсов) и Киргизии (10 рейсов).