Откуда чаще всего возвращались россияне в период пандемии - данные МИД

Чаще всего самолеты прибывали из Таиланда (30 рейсов), Узбекистана (22 рейса), Индии и Египта (по 14 рейсов).

ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. В СМИ появилась информация о том, из каких стран возвращались россияне на родину с тех пор, как границы оказались закрытыми из-за распространения коронавируса. За основу взяли данные, опубликованные Министерством иностранных дел РФ об организации вывозных рейсов.

В течение последних трех месяцев - с 17 марта по 10 июня - в Россию было эвакуировано более 41 000 человек из 54 стран. Чаще всего самолеты прибывали из Таиланда (30 рейсов), Узбекистана (22 рейса), Индии и Египта (по 14 рейсов) и Киргизии (10 рейсов).

Из Таиланда вернулось более 6 000 россиян - это почти 15% от числа всех вывезенных граждан РФ. Следующий в списке - Узбекистан с 3 658 вернувшимися россиянами и Индия, откуда прибыли 3 475 человек.

По заявлению Марии Захаровой на брифинге неделю назад, за границей еще находятся 25 000 человек, так что пока рано говорить о конце программы вывозных рейсов.

Вывозной рейс из Ташкента отправится в Новосибирск >>

Напомним, последний раз за последние несколько дней россияне отправились из Ташкента в Москву 10 июня рейсом авиакомпании "Ютэйр".

Посольство уточняло, что этот перелет будет возможен только для граждан РФ, которые проживают в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областях, Республике Мордовия, Ульяновской области, Калининградской области и Пермском крае.

Стоимость билета — 200 евро. Чтобы попасть на рейс, необходимо было зарегистрироваться на сайте госуслуг.