В Узбекистане спадет жара: ожидается прохладный антициклон

Двадцать седьмиого июня по остальной территории ожидается вторжение прохладного антициклона с районов Поволжья. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 22 июн - Sputnik. В Узбекистане наконец ожидается спад жары, сообщает Узгидромет.

"Двадцать третьего июня с прохождением фронта вторжения по Казахстану, по Узбекистану ожидаются небольшие изменения погодных условий", - говорится в информации.

Дневной температурный фон незначительно понизится и будет в пределах 35-40 градусов, по югу и пустынной зоне до 42 градусов.

С изменением воздушной массы усилится ветер до 15-20 м/с.

Уже 24-25 июня по всей республике установится погода без осадков. Температура воздуха будет в пределах ночью 19-24 градуса, днем 35-40 градусов.

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Двадцать шестого июня по северу, 27 июня по остальной территории ожидается вторжение прохладного антициклона с районов Поволжья.

Дневная температура воздуха понизится на 8-10 градусов и составит 27-30 градусов, что на 5-6 градусов ниже нормы, ночная же сохранится в тех же пределах — 19-24 градуса. С прохождением холодного фронта прогнозируется вновь ветреная погода с порывами до 15-20 м/с.