18:06 22 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Парк в Ташкенте

В Узбекистане спадет жара: ожидается прохладный антициклон

© Flickr / Stefan Munder
Общество
Получить короткую ссылку
146 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200622/14387985/V-Uzbekistane-spadet-zhara-ozhidaetsya-prokhladnyy-antitsiklon.html

Двадцать седьмиого июня по остальной территории ожидается вторжение прохладного антициклона с районов Поволжья. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 22 июн - Sputnik. В Узбекистане наконец ожидается спад жары, сообщает Узгидромет.

"Двадцать третьего июня с прохождением фронта вторжения по Казахстану, по Узбекистану ожидаются небольшие изменения погодных условий", - говорится в информации.

Дневной температурный фон незначительно понизится и будет в пределах 35-40 градусов, по югу и пустынной зоне до 42 градусов.

С изменением воздушной массы усилится ветер до 15-20 м/с.

Уже 24-25 июня по всей республике установится погода без осадков. Температура воздуха будет в пределах ночью 19-24 градуса, днем 35-40 градусов.

Жара в Узбекистане сохранится до конца недели — прогноз погоды >>

Двадцать шестого июня по северу, 27 июня по остальной территории ожидается вторжение прохладного антициклона с районов Поволжья.

Дневная температура воздуха понизится на 8-10 градусов и составит 27-30 градусов, что на 5-6 градусов ниже нормы, ночная же сохранится в тех же пределах — 19-24 градуса. С прохождением холодного фронта прогнозируется вновь ветреная погода с порывами до 15-20 м/с.

Теги:
жара, погода, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Москворецкий мост на фоне Белокаменного Кремля
Москва-2259 или какой представляли российскую столицу в далеком 1914 году
Возложение цветов на Волгоградском кладбище в Ташкенте
Помним, скорбим, гордимся: возложение цветов на мемориале "Братские могилы"
Квартирный вопрос в Ташкенте
Квартирный вопрос: провинциалы устремились в Ташкент

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться