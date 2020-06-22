18:06 22 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск

В Uzbekistan Airways еще один сотрудник заразился коронавирусом

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (608)
366 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200622/14388525/V-Uzbekistan-Airways-esche-odin-sotrudnik-zarazilsya-koronavirusom.html

По всем указанным фактам проводятся соответствующие расследования. Подробности - читайте в нашем материле.

ТАШКЕНТ, 22 июн - Sputnik. В компании Uzbekistan Airways еще один сотрудник заразился коронавирусом, сообщают в Минздраве.

"Были выявлены случаи заражения у двух жителей Шайхантаурского района, также у сотрудника Чиланзарского районного филиала "Ипотека-банк". Еще зафиксирован случай заражения у работника авиакомпании Uzbekistan Airways и сотрудника компании AMG", - говорится в информации.

Также коронавирус выявили у сотрудника Самаркандского городского центра санитарно-эпидемиологического надзора.

В Бухарской области у 4 сотрудников иностранного предприятия и 5 работников в одной из теплиц выявили коронавирус, еще у 2 жителей в этом же регионе выявлена инфекция.

В Ташкенте 13 человек заразились коронавирусом на праздновании дня рождения >>

По всем вышеуказанным фактам проводятся соответствующие расследования. В Министерстве здравоохранения убедительно попросили соблюдать все карантинные правила.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (608)
Теги:
Авиакомпания Uzbekistan Airways, Узбекистан, Узбекистан, Минздрав Узбекистана, Карантин, коронавирус



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Москворецкий мост на фоне Белокаменного Кремля
Москва-2259 или какой представляли российскую столицу в далеком 1914 году
Возложение цветов на Волгоградском кладбище в Ташкенте
Помним, скорбим, гордимся: возложение цветов на мемориале "Братские могилы"
Квартирный вопрос в Ташкенте
Квартирный вопрос: провинциалы устремились в Ташкент

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться