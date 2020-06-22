В Uzbekistan Airways еще один сотрудник заразился коронавирусом

По всем указанным фактам проводятся соответствующие расследования. Подробности - читайте в нашем материле.

ТАШКЕНТ, 22 июн - Sputnik. В компании Uzbekistan Airways еще один сотрудник заразился коронавирусом, сообщают в Минздраве.

"Были выявлены случаи заражения у двух жителей Шайхантаурского района, также у сотрудника Чиланзарского районного филиала "Ипотека-банк". Еще зафиксирован случай заражения у работника авиакомпании Uzbekistan Airways и сотрудника компании AMG", - говорится в информации.

Также коронавирус выявили у сотрудника Самаркандского городского центра санитарно-эпидемиологического надзора.

В Бухарской области у 4 сотрудников иностранного предприятия и 5 работников в одной из теплиц выявили коронавирус, еще у 2 жителей в этом же регионе выявлена инфекция.

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По всем вышеуказанным фактам проводятся соответствующие расследования. В Министерстве здравоохранения убедительно попросили соблюдать все карантинные правила.