"Новая жизнь": какие махалли попадут в состав нового микрорайона в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 22 июн - Sputnik. Стало известно, какие махалли попадут в состав нового микрорайона "Янги хаёт" в Ташкенте. Об этом сообщил хокимият столицы.

"В состав нового района предлагается передать 13 махаллей Сергелийского района - "Ал-Фаргоний", "Викор", "Чорбог", "Ёркин хаёт", "Йулдош", "Чарогон", "Дустлик", "Навкирон", "Олчазор", "Ташаббус", "Янги умид", "Янги Чоштепа", "Хумо", а также 6 новых махаллей - "Дарё буйи", "Кипчок", "Софдил", "Паст дархон", "Жунарик", "Чоштепа", - говорится в сообщении.

Напомним, в мае президент Шавкат Мирзиёев в целях повышения благополучия жителей новых массивов, эффективной организации инфраструктуры предложил образовать микрорайон "Янги хаёт" (Новая жизнь) с непосредственным подчинением хокимияту города Ташкента.

Мирзиёев предложил назначить хокимом нового микрорайона Хаёта Иногамова, который, на данный момент, занимает должность замхокима столицы.

В Ташкенте может появиться новый микрорайон — инициативу выдвинул президент >>

Ранее глава государства поставил цель преобразовать Сергелийский район Ташкента.

Еще в сентябре 2016-го он объявил, что через пять лет здесь будет построено 500 многоэтажных домов.