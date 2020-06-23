Опубликован график чартерных рейсов на следующую неделю

Вернувшиеся узбекистанцы не будут размещены в карантинном центре, а останутся в течение двух недель дома.

ТАШКЕНТ, 23 июн - Sputnik. Специальная республиканская комиссия опубликовала план-график выполнения чартерных рейсов для эвакуации граждан Узбекистана из иностранных государств.

Республиканская спецкомиссия График чартерных рейсов

В общей сложности из других стран в Ташкент запланировано возвращение 2 484 узбекистанцев.

Напомним, Специальная республиканская комиссия разделила страны по зонам, основываясь на эпидобстановке в них. В "зеленую" зону вошли Япония, Китай, Южная Корея и Израиль. Лица, вернувшиеся из этих государств, не подлежат санитарному контролю.

В числе "желтых" стран - государства Евросоюза, Малайзия, Таиланд и Сингапур. Прибывшие оттуда подлежат домашнему санитарному контролю в течение двух недель.

В список "красных" стран вошли ОАЭ, Турция, Иран, Афганистан, Россия и другие страны СНГ. Находившиеся в этих государствах граждане подлежат карантинному контролю в Узбекистане в специальных учреждениях в течение 14 дней.