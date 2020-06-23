14:06 23 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.39
  • EUR11424.95
  • USD10151.90
Поиск
Открытие аэровокзала в Иркутске после реконструкции

Опубликован график чартерных рейсов на следующую неделю

© Sputnik / Николай Рютин
Общество
Получить короткую ссылку
963 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200623/14391278/Opublikovan-grafik-charternykh-reysov-na-sleduyuschuyu-nedelyu.html

Вернувшиеся узбекистанцы не будут размещены в карантинном центре, а останутся в течение двух недель дома.

ТАШКЕНТ, 23 июн - Sputnik. Специальная республиканская комиссия опубликовала план-график выполнения чартерных рейсов для эвакуации граждан Узбекистана из иностранных государств.

График чартерных рейсов
Республиканская спецкомиссия
График чартерных рейсов

В общей сложности из других стран в Ташкент запланировано возвращение 2 484 узбекистанцев.

Самолет узбекских авиалиний
© AFP 2018 / ADRIAN DENNIS
С 1 августа в аэропортах Узбекистана введут режим "открытого неба"

Напомним, Специальная республиканская комиссия разделила страны по зонам, основываясь на эпидобстановке в них. В "зеленую" зону вошли Япония, Китай, Южная Корея и Израиль. Лица, вернувшиеся из этих государств, не подлежат санитарному контролю.

В числе "желтых" стран - государства Евросоюза, Малайзия, Таиланд и Сингапур. Прибывшие оттуда подлежат домашнему санитарному контролю в течение двух недель.

В список "красных" стран вошли ОАЭ, Турция, Иран, Афганистан, Россия и другие страны СНГ. Находившиеся в этих государствах граждане подлежат карантинному контролю в Узбекистане в специальных учреждениях в течение 14 дней.

Теги:
Узбекистанцы, Узбекистан, Узбекистон хаво йуллари, рейс, Чартер, эвакуация



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Как украсили Москву к параду Победы — 10 ярких фото
Празднование международного Олимпийского дня
В условиях пандемии: в Минспорта отметили Международный олимпийский день
Квартирный вопрос в Ташкенте
Квартирный вопрос: провинциалы устремились в Ташкент

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться