Опубликован график чартерных рейсов на следующую неделю

ТАШКЕНТ, 23 июн - Sputnik. Специальная республиканская комиссия опубликовала план-график выполнения чартерных рейсов для эвакуации граждан Узбекистана из иностранных государств.
В общей сложности из других стран в Ташкент запланировано возвращение 2 484 узбекистанцев.
Напомним, Специальная республиканская комиссия разделила страны по зонам, основываясь на эпидобстановке в них. В "зеленую" зону вошли Япония, Китай, Южная Корея и Израиль. Лица, вернувшиеся из этих государств, не подлежат санитарному контролю.
В числе "желтых" стран - государства Евросоюза, Малайзия, Таиланд и Сингапур. Прибывшие оттуда подлежат домашнему санитарному контролю в течение двух недель.
В список "красных" стран вошли ОАЭ, Турция, Иран, Афганистан, Россия и другие страны СНГ. Находившиеся в этих государствах граждане подлежат карантинному контролю в Узбекистане в специальных учреждениях в течение 14 дней.