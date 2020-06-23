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Мусульманские паломники во время ежегодного хаджа в священный город Мекка

Саудовская Аравия отменила хадж для иностранных паломников

© REUTERS / ZOHRA BENSEMRA
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200623/14391449/Saudovskaya-Araviya-otmenila-khadzh-dlya-inostrannykh-palomnikov.html

Королевство занимает первое место среди арабских стран по числу случаев заболевания коронавирусом с более чем 161 тысячей инфицированных.

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Власти Саудовской Аравии из-за COVID-19 разрешили участвовать в хадже в этом году только небольшому числу мусульманских паломников, которые уже находятся в королевстве.

"В связи с пандемией коронавируса и опасностью, которую представляет этот вирус для больших скоплений людей, хадж в 1441 году по мусульманскому календарю (2020 году — по христианскому летоисчислению) состоится с участием ограниченного числа паломников различных национальностей, которые находятся на территории страны, исходя из соображений необходимости сберечь здоровье людей", — говорится в сообщении Министерства по делам хаджа и умры Саудовской Аравии. Его цитирует РИА Новости.

Территория Мекки, где расположены святые для мусульман места, до сих пор закрыта для свободного передвижения из-за большого числа инфицированных COVID-19.

Альбир Крганов
© Sputnik / Александр Натрускин
Муфтий об отмене хаджа: важнее не сама поездка, а то, какой ты человек
Отмена хаджа не стала неожиданностью: о том, что подготовка к нему приостановлена до стабилизации эпидемиологической ситуации, власти Саудовской Аравии сообщили еще в апреле. Председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов после появления этой информации обратился ко всем мусульманам, попросил не печалиться и предложил посмотреть на ситуацию под другим углом. По его словам, то, что по-настоящему важно, — это чистые помыслы и искренние намерения человека.

"Если собранные к паломничеству деньги раздать бедным и сиротам, то это воздастся даже с удвоенный силой, нежели съездить к святым местам", — сказал Крганов.

Саудовская Аравия занимает первое место среди арабских стран по числу случаев заболевания коронавирусом с более чем 161 тысячей инфицированных. Уже несколько недель число заболевших за сутки в королевстве не снижается менее трех тысяч. С начала пандемии умерли 1 307 человек, выздоровели более 105 тысяч.

Теги:
ислам, мусульмане, Медина, Мекка, пандемия, хадж, Саудовская Аравия



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