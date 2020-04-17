Подготовка к хаджу приостановлена из-за пандемии

Такое решение официально озвучили в Министерстве по делам хаджа и умры Королевства Саудовской Аравии.

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. Подготовка к проведению хаджа 2020 приостановлена до стабилизации эпидемиологической ситуации, сообщили в Комитете по делам религий при Кабмине.

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Такое решение официально озвучили в Министерстве по делам хаджа и умры Королевства Саудовской Аравии.

Те, кто планировал осуществить паломничество в этом году, смогут посетить Мекку и ее окрестности в следующем.

"Вместе с тем, мы просим граждан не посещать организации по вопросам, связанным с паломничеством, не нарушать карантинных правил, подвергая опасности здоровье близких. Все новости, связанные с хаджем, будут незамедлительно транслироваться на страницах Комитета по делам религий в социальных сетях," - говорится в сообщении структуры.

Напомним, 10 апреля мусульмане со всего мира проведут 10 апреля молитву с просьбой об избавлении человечества от пандемии коронавируса.

Председатель Духовного собрания мусульман РФ муфтий Альбир Крганов считает, что в инициативе нет ничего плохого, но участвовать в такой общей молитве никто не заставляет.

По его мнению, каждый мусульманин может самостоятельно обратиться с такой молитвой к Аллаху.