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Подготовка к хаджу приостановлена из-за пандемии

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200417/13946630/Podgotovka-k-khadzhu-priostanovlena-iz-za-pandemii.html

Такое решение официально озвучили в Министерстве по делам хаджа и умры Королевства Саудовской Аравии.

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. Подготовка к проведению хаджа 2020 приостановлена до стабилизации эпидемиологической ситуации, сообщили в Комитете по делам религий при Кабмине.

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Такое решение официально озвучили в Министерстве по делам хаджа и умры Королевства Саудовской Аравии.

Те, кто планировал осуществить паломничество в этом году, смогут посетить Мекку и ее окрестности в следующем.

"Вместе с тем, мы просим граждан не посещать организации по вопросам, связанным с паломничеством, не нарушать карантинных правил, подвергая опасности здоровье близких. Все новости, связанные с хаджем, будут незамедлительно транслироваться на страницах Комитета по делам религий в социальных сетях," - говорится в сообщении структуры.

Напомним, 10 апреля мусульмане со всего мира проведут 10 апреля молитву с просьбой об избавлении человечества от пандемии коронавируса.

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Председатель Духовного собрания мусульман РФ муфтий Альбир Крганов считает, что в инициативе нет ничего плохого, но участвовать в такой общей молитве никто не заставляет.

По его мнению, каждый мусульманин может самостоятельно обратиться с такой молитвой к Аллаху.

 

Теги:
Комитет по делам религии при правительстве Узбекистана, Узбекистанцы, Узбекистан, паломничество, хадж



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