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Частным клиникам вновь разрешили проводить тесты на коронавирус

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (613)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200623/14395950/Chastnym-klinikam-vnov-razreshili-provodit-testy-na-koronavirus.html

Данные медучреждения будут самостоятельно устанавливать цены на тестирование и покупать тест-системы.

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Частным медицинским учреждениям вновь разрешено проводить платные тесты на COVID-19.

Сделать это можно будет начиная с завтрашнего дня — 24 июня, информируют в Минздраве республики.

"С 24 июня этого года для сотрудников государственных и негосударственных организаций, а также для граждан при сдаче анализов на коронавирус создана возможность пользоваться услугами негосударственных медицинских организаций на добровольной, платной основе", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что цену за подобную услугу каждое медучреждение сможет устанавливать самостоятельно, как и закупать тест-системы.

Общую информацию и данные о положительных результатах анализов частные лаборатории должны будут ежедневно предоставлять в региональные центры санитарного благополучия.

Каким клиникам будет разрешено тестировать на COVID-19

Частные медучреждения смогут проводить только ПЦР-диагностику (полимеразная цепная реакция) на наличие коронавирусной инфекции.

Для этого лаборатории должны будут заключить договоры с агентствами санэпидемблагополучия, расположенными в Каракалпакстане, областях и Ташкенте.

Там же частным клиникам выдадут заключения о соответствии лабораторий установленным требованиям.

Пробы для лабораторного анализа можно сдавать только непосредственно в клиниках?

Нет, мазки разрешено также брать по требованию заявителя — по адресу проживания гражданина, месту работы и в специальных транспортных средствах.

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Узбекистан первым в ЦА начал производство тест-систем для выявления COVID-19

Ранее в Агентстве санитарно-эпидемиологического надзора рассказали, что с начала выявления коронавирусной инфекции в Узбекистане было проведено 1,038 миллиона тестов, из них только за вчерашний день — 17,6 тысячи.

По последним данным, всего в республике с начала пандемии выявлено 6,5 тысячи случаев заболевания COVID-19, 19 граждан скончались, 4 450 — выздоровели.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (613)
Теги:
Узбекистан, коронавирус



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