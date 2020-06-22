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Более 1 миллиона тестов на коронавирус провели в Узбекистане

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (608)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200622/14389180/Bolee-1-milliona-testov-na-koronavirus-proveli-v-Uzbekistane.html

С начала выявления коронавирусной инфекции в републике проведено 1,038 миллиона тестов, из них только за последний день - 17,6 тысячи.

ТАШКЕНТ, 22 июн - Sputnik. Более 1 миллиона тестов на коронавирус провели в Узбекистане с момента обнаружения инфекции в стране, заявил первый заместитель директора Агентства санитарно-эпидемиологического надзора страны Ботыр Курбанов.

"С начала выявления коронавирусной инфекции в республике проведено 1,038 миллиона тестов, из них только за последний день - 17,6 тысячи", - сказал Курбанов в ходе онлайн-брифинга.

Курбанов сообщил, что в настоящее время на карантине находятся 59,5 тысячи граждан, прибывших из районов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой либо контактировавших с заболевшими. В том числе 36,6 тысячи помещены на домашний карантин и 22,9 тысячи - на стационарный.

Узбекистан первым в ЦА начал производство тест-систем для выявления COVID-19 >>

Ранее стало известно, что Центр передовых технологий при Министерстве инновационного развития Узбекистана первым в Центральной Азии приступил к собственному производству тест-систем для выявления коронавируса COVID-19. 

Напомним, количество зарегистрированных в Узбекистане случаев коронавируса на 17:00 22 июня достигло 6401. На настоящий момент от коронавируса вылечились всего 4384 человека, на лечении остаются 1998 пациентов.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (608)
Теги:
тест, Карантин, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан



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