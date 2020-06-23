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Боинг 767-300 авиакомпании Uzbekistan Airways

С чем связано повышение Uzbekistan Airways цен на авиабилеты — Минтранс

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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82702
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200623/14397944/S-chem-svyazano-povyshenie-Uzbekistan-Airways-tsen-na-aviabilety--Mintrans.html

Напомним, что сегодня был опубликован план-график выполнения чартерных рейсов для эвакуации граждан республики из иностранных государств.

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Пресс-секретарь Министерства транспорта Узбекистана Навруз Ашурматов на онлайн-брифинге ответил на ряд вопросов, в том числе объяснил, почему АО Uzbekistan Airways повысила стоимость авиабилетов из Москвы в Узбекистан до 750 долларов, в то время как другие авиакомпании не изменили цену.

По словам Ашурматова, это связано с тем, что установленные по минимальному тарифу цены оказали негативное финансовое влияние на стоимость чартерных рейсов.

"Для чартерных рейсов, организуемых для перевозки граждан Узбекистана из-за рубежа, ранее было установлено, что стоимость авиабилетов не превышает минимального тарифа. Однако установленные по минимальному тарифу цены оказали негативное финансовое влияние на стоимость чартерных рейсов в зарубежные страны и обратно в Узбекистан. Цены указаны исходя из этого", — отметил представитель Минтранса.

Сегодня Специальная республиканская комиссия опубликовала новый план-график выполнения чартерных рейсов для эвакуации граждан республики из иностранных государств.

График чартерных рейсов
Республиканская спецкомиссия
График чартерных рейсов

Напомним, власти республики разделили страны по зонам на основе эпидемиологической обстановки в них.

Приземление самолета компании Air Astana в аэропорту Алматы
PATRICK BAZ / AFP
Еще одна авиакомпания возобновляет ежедневные рейсы в Узбекистан

В "зеленой" зоне оказались Япония, Китай, Южная Корея и Израиль. Лица, вернувшиеся из этих государств, не подлежат санитарному контролю.

В "желтой" зоне — страны ЕС, Малайзия, Таиланд и Сингапур. Граждане, прибывшие из этих государств, должны будут провести на домашнем карантине 14 дней.

В "красную" зону вошли ОАЭ, Турция, Иран, Афганистан, Россия и другие страны СНГ. Лица, вернувшиеся из этих стран, подлежат карантинному контролю в специальных учреждениях в течение двух недель.

Теги:
авиабилет, цены, Министерство труда Узбекистана, Авиакомпания Uzbekistan Airways



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