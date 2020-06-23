Стало известно, когда Узбекистан возобновит авиасообщение с РФ

Известно, что на первом этапе речь идет о возобновлении регулярных рейсов на паритетной основе. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 23 июн - Sputnik. Министерство транспорта Узбекистана планирует в июле-августе возобновить авиационное сообщение с Россией, заявил во вторник пресс-секретарь минтранса Навруз Ашурматов, пишет РИА Новости.

"В специальную республиканскую комиссию представлены предложения по возобновлению в течение июля-августа регулярного авиасообщения с Турцией, Россией, ОАЭ и Казахстаном", - сказал Ашурматов в ходе онлайн-брифинга.

Он уточнил, что на первом этапе речь идет о возобновлении регулярных рейсов на паритетной основе.

Также Ашурматов отметил, что регулярные полеты в страны с благополучной ситуацией с COVID-19 также будут восстановлены с учетом санитарно-эпидемиологических норм и ограничений. По данным ведомства, на рейсы допускаются сотрудники дипмиссий, граждане, выезжающие на работу, учебу или лечение, а также имеющие близких родственников или тяжелобольных родственников за границей.

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Напомним, Air Astana с 1 июля возобновит авиасообщение по направлениям Алматы-Ташкент-Алматы. Также с 1 июля будут возобновятся авиарейсы сообщением Стамбул-Ташкент-Стамбул.