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В Гулистане две женщины пытались продать младенца за $18 тыс.

УВД Сырдарьинской области
Общество
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17210
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200623/14399527/V-Gulistane-dve-zhenschiny-pytalis-prodat-mladentsa-za-18-tys.html

В настоящее время отдел по борьбе с торговлей людьми и незаконной миграцией УВД Сырдарьинской области проводит расследование.

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В Гулистане задержаны две женщины при попытке продать новорожденного ребенка. Малыша злоумышленницы оценили в 18 тысяч долларов.

Об этом сообщает УВД Сырдарьинской области.

По данным ведомства, операция по задержанию жительниц Сардобинского района была проведена сегодня.

Новорожденный. Архивное фото
© CC0 / Pixabay
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Деньги, которые злоумышленницы должны были получить за продажу ребенка, были изъяты правоохранителями в качестве вещественного доказательства.

Ведется расследование.

Это не первый подобный случай, когда граждане республики, в основном, женщины, пытаются продать малолетних детей и подростков.

Так, в конце мая в Турткульском районе Каракалпакстана следователи задержали местную жительницу, просившую 15 тысяч долларов за своего 13-летнего сына. 

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми".

Теги:
Гулистан, продажа детей, новорожденный, младенец, Сырдарьинская область



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