В Гулистане две женщины пытались продать младенца за $18 тыс.

В настоящее время отдел по борьбе с торговлей людьми и незаконной миграцией УВД Сырдарьинской области проводит расследование.

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В Гулистане задержаны две женщины при попытке продать новорожденного ребенка. Малыша злоумышленницы оценили в 18 тысяч долларов.

Об этом сообщает УВД Сырдарьинской области.

По данным ведомства, операция по задержанию жительниц Сардобинского района была проведена сегодня.

Деньги, которые злоумышленницы должны были получить за продажу ребенка, были изъяты правоохранителями в качестве вещественного доказательства.

Ведется расследование.

Это не первый подобный случай, когда граждане республики, в основном, женщины, пытаются продать малолетних детей и подростков.

Так, в конце мая в Турткульском районе Каракалпакстана следователи задержали местную жительницу, просившую 15 тысяч долларов за своего 13-летнего сына.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми".