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Женщины смогут получить гранты на поступление в узбекские вузы

© Sputnik / Murad Orujov
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200623/14400028/Zhenschiny-smogut-poluchit-granty-na-postuplenie-v-uzbekskie-vuzy.html

Каждый год в феврале специальная рабочая группа будет выдавать соответствующие рекомендации. Список претендентов, рекомендованных к участию в конкурсном отборе будет сформирован на основе предоставленных до 10 мая заявлений.

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Женщинам Узбекистана предоставлена возможность поступить в высшие учебные заведения по государственному гранту.

Начальник отдела Государственной инспекции по надзору за качеством образования Узбекистана Сардор Махсудов
© Foto : Из личного архива Сардора Махсудова
Как узбекским абитуриентам готовиться к поступлению в вузы — эксперт

Согласно постановлению кабинета министров от 23 июня 2020 года, женщины смогут принять участие в конкурсе на получение государственного гранта для поступления в вузы Узбекистана.

Об этом сообщили в Министерстве высшего и среднего специального образования.

В феврале каждого года специально созданная рабочая группа будет выдавать женщинам соответствующие рекомендации. Заявления будут приниматься в районных (городских) отделах Министерства по поддержке махалли и семьи до 10 мая.

Список женщин, получивших рекомендации будет предоставлен в Государственный центр тестирования до 15 июня и опубликован на официальном сайте Министерства.

Кто может рассчитывать на рекомендацию

На рекомендацию могут рассчитывать женщины из малообеспеченных или неполноценных семей; дочери одиноких матерей (отцов), на попечении которых находятся дети до 14 лет и, если они проживают отдельно от других родственников, не имеют собственного жилья и пребывают в съемных квартирах.

Студенты в аудитории
© Sputnik / Владимир Федоренко
Как поступить в вуз при отсутствии паспорта — рекомендации МНО

Также рекомендации выдаются девушкам, у которых один или оба родителя являются безработными и зарегистрированы в центрах занятости.

Помимо этого, рекомендацию могут получить девушки из семей, где есть дети с ограниченными возможностями, или женщины с высшим образованием из районов, где уровень охвата в два раза ниже среднего по стране, а также из семей, проживающих в отдаленных и недоступных районах (при условии, что они работают в своем регионе на протяжении трех лет). 

Зачем нужна рекомендация

Стоит отметить, что рекомендация дает право абитуриентам принять участие в конкурсном отборе по первому направлению обучения и не распространяется на получение второго и последующего высшего образования.

Напомним: в связи с ограничительными мерами, направленными на борьбу с коронавирусом, соответствующими органами управления было принято решение регистрировать абитуриентов онлайн через Государственный центр тестирования или Единый портал интерактивных государственных услуг.

Вступительные экзамены в вузы Узбекистана в этом году планируется провести после 1 августа.

Теги:
Узбекистан, поступление в университет, вузы, женщина



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