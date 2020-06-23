Женщины смогут получить гранты на поступление в узбекские вузы

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Женщинам Узбекистана предоставлена возможность поступить в высшие учебные заведения по государственному гранту.
Согласно постановлению кабинета министров от 23 июня 2020 года, женщины смогут принять участие в конкурсе на получение государственного гранта для поступления в вузы Узбекистана.
Об этом сообщили в Министерстве высшего и среднего специального образования.
В феврале каждого года специально созданная рабочая группа будет выдавать женщинам соответствующие рекомендации. Заявления будут приниматься в районных (городских) отделах Министерства по поддержке махалли и семьи до 10 мая.
Список женщин, получивших рекомендации будет предоставлен в Государственный центр тестирования до 15 июня и опубликован на официальном сайте Министерства.
Кто может рассчитывать на рекомендацию
На рекомендацию могут рассчитывать женщины из малообеспеченных или неполноценных семей; дочери одиноких матерей (отцов), на попечении которых находятся дети до 14 лет и, если они проживают отдельно от других родственников, не имеют собственного жилья и пребывают в съемных квартирах.
Также рекомендации выдаются девушкам, у которых один или оба родителя являются безработными и зарегистрированы в центрах занятости.
Помимо этого, рекомендацию могут получить девушки из семей, где есть дети с ограниченными возможностями, или женщины с высшим образованием из районов, где уровень охвата в два раза ниже среднего по стране, а также из семей, проживающих в отдаленных и недоступных районах (при условии, что они работают в своем регионе на протяжении трех лет).
Зачем нужна рекомендация
Стоит отметить, что рекомендация дает право абитуриентам принять участие в конкурсном отборе по первому направлению обучения и не распространяется на получение второго и последующего высшего образования.
Напомним: в связи с ограничительными мерами, направленными на борьбу с коронавирусом, соответствующими органами управления было принято решение регистрировать абитуриентов онлайн через Государственный центр тестирования или Единый портал интерактивных государственных услуг.
Вступительные экзамены в вузы Узбекистана в этом году планируется провести после 1 августа.