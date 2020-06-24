В Узбекистане хотят открыть миграционный центр по трудоустройству в России

Он, как ожидается, будет выполнять функции оператора организованного трудоустройства узбекских граждан в РФ, напрямую взаимодействуя с российскими регионами и крупными работодателями.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В республике планируется открыть многофункциональный миграционный центр для трудоустройства узбекистанцев в России.

Данная инициатива была озвучена накануне в ходе двусторонних встреч зампремьера Узбекистана Сардора Умурзакова с замглавой правительства РФ Алексеем Оверчуком, министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым и министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.

"Обсуждалась инициатива по открытию в Узбекистане многофункционального миграционного центра, который будет выполнять функции оператора организованного трудоустройства граждан Узбекистана в Российской Федерации путем прямого взаимодействия с регионами России и крупными российскими работодателями", — передает Министерство инвестиций и внешней торговли РУз.

Отметим, что, на данный момент, в республике уже действует Единый миграционный центр для граждан, уезжающих на работу в Россию.

Он был открыт в Ташкенте в начале марта.

В Центре можно получить психологическую помощь в плане адаптации к переезду в Россию, оформить страховой полис и узнать, как заполнить необходимые документы.

Кроме того, при центре планировалось организовать уроки по русскому языку, истории и законодательству РФ.