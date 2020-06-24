В Узбекистане хотят открыть миграционный центр по трудоустройству в России

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В республике планируется открыть многофункциональный миграционный центр для трудоустройства узбекистанцев в России.
Данная инициатива была озвучена накануне в ходе двусторонних встреч зампремьера Узбекистана Сардора Умурзакова с замглавой правительства РФ Алексеем Оверчуком, министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым и министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.
"Обсуждалась инициатива по открытию в Узбекистане многофункционального миграционного центра, который будет выполнять функции оператора организованного трудоустройства граждан Узбекистана в Российской Федерации путем прямого взаимодействия с регионами России и крупными российскими работодателями", — передает Министерство инвестиций и внешней торговли РУз.
Отметим, что, на данный момент, в республике уже действует Единый миграционный центр для граждан, уезжающих на работу в Россию.
Он был открыт в Ташкенте в начале марта.
В Центре можно получить психологическую помощь в плане адаптации к переезду в Россию, оформить страховой полис и узнать, как заполнить необходимые документы.
Кроме того, при центре планировалось организовать уроки по русскому языку, истории и законодательству РФ.