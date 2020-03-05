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Как уехать в Россию: в Ташкенте открылся Единый миграционный центр

Агентство внешней трудовой миграции
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200305/13604486/Kak-uekhat-v-Rossiyu-v-Tashkente-otkrylsya-Edinyy-migratsionnyy-tsentr.html

В Центре можно будет получить психологическую помощь в плане адаптации к переезду в Россию, оформить страховой полис и узнать, как заполнить необходимые документы.

ТАШКЕНТ, 5 мар - Sputnik. В Ташкенте открылся Единый миграционный центр для граждан, уезжающих на работу в Россию, сообщает пресс-секретарь Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана.

"В новом центре трудовые мигранты смогут получить необходимые консультации, а также пройти обучение и получить патент на работу в РФ", - говорится в сообщении.

Также в Центре можно будет получить психологическую помощь в плане адаптации к переезду в Россию, оформить страховой полис и узнать, как заполнить необходимые документы.

Единый миграционны Центр находится в здании Моноцентра по оказанию услуг незанятому населению "Ишга мархамат" по адресу: улица Паркентская, дом 331. 

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Примечательно, что при Центре будут организованы уроки по русскому языку, истории и законодательству России.

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Напомним, иностранцам, приезжающим в Россию на заработки, для легального трудоустройства необходимо иметь сертификат, подтверждающий знание русского языка.

У миграционных центров, начинаются появляться сомнительные личности, предлагающие заплатить деньги и "гарантированно сдать экзамен".

Теги:
Ташкент, Ташкент, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан, трудовая миграция, трудовые мигранты, миграция, Мигранты, мигрант



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