В России предложили начать возобновление авиасообщения со стран СНГ

Вопрос возможного открытия авиасообщения рассматривается. Однако окончательные решения будут приняты с учетом договоренностей с другими странами.

ТАШКЕНТ, 25 июн - Sputnik. В России предложили план по возобновлению международного авиасообщения, начав со стран СНГ, сообщает "Коммерсант".

Глава Росавиации Александр Нерадько считает, что начать возобновление международного авиасообщения следует с государств СНГ.

"Полеты в другие страны предлагается возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации", - говорится в информации.

Известно, что соответствующее предложение направлено в Роспотребнадзор. Также документ передали в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.

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В секретариате Голиковой ответили, что вопрос возможного открытия авиасообщения рассматривается. Однако окончательные решения будут приняты с учетом договоренностей с другими странами.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство транспорта Узбекистана планирует в июле-августе возобновить авиационное сообщение с Россией. На первом этапе речь идет о возобновлении регулярных рейсов на паритетной основе.