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Самолеты авиакомпании Россия на стоянке в аэропорту Шереметьево

В России предложили начать возобновление авиасообщения со стран СНГ

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200625/14409656/V-Rossii-predlozhili-nachat-vozobnovlenie-aviasoobscheniya-so-stran-SNG.html

Вопрос возможного открытия авиасообщения рассматривается. Однако окончательные решения будут приняты с учетом договоренностей с другими странами.

ТАШКЕНТ, 25 июн - Sputnik. В России предложили план по возобновлению международного авиасообщения, начав со стран СНГ, сообщает "Коммерсант".

Глава Росавиации Александр Нерадько считает, что начать возобновление международного авиасообщения следует с государств СНГ.

"Полеты в другие страны предлагается возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации", - говорится в информации.

Известно, что соответствующее предложение направлено в Роспотребнадзор. Также документ передали в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.

Стало известно, когда Узбекистан возобновит авиасообщение с РФ >>

В секретариате Голиковой ответили, что вопрос возможного открытия авиасообщения рассматривается. Однако окончательные решения будут приняты с учетом договоренностей с другими странами.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство транспорта Узбекистана планирует в июле-августе возобновить авиационное сообщение с Россией. На первом этапе речь идет о возобновлении регулярных рейсов на паритетной основе.

Теги:
Карантин, самолет, Самолет, Авиасообщение, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан



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