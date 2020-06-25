В Узбекистане произвели первый аппарат ИВЛ

Содействие в этом оказала российская компания. К концу года на территории республики планируется выпустить по меньше мере 100 аппаратов искусственной вентиляции легких.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В июне этого года в Узбекистане выпустили первый аппарат ИВЛ.

Высокотехнологичное медоборудование произвела компания-резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" – "Хирана+" (входит в состав инновационного технопарка "Яшнабад" под брендом Chirana Asia).

Строительство масштабного комплекса по производству аппаратов ИВЛ и наркозно-дыхательных аппаратов в Узбекистане проходит при поддержке и сотрудничестве с Министерством инновационного развития, а также с Ассоциацией производителей медицинской техники.

"В августе 2020 года назначено открытие завода в присутствии первых лиц Узбекистана и запуск производства, имеющего цель стать стратегически важным для всего Центральноазиатского региона. Также на базе завода планируется создание сервисного и обучающего центра для проведения семинаров по применению аппаратов ИВЛ и наркозно-дыхательных аппаратов", — отметил гендиректор компании "Хирана+" Василий Шимко.

По его словам, в данное производство будет инвестировано более 8 миллионов долларов. Кроме того, наличие предприятия позволит создать около 100 рабочих мест.

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Ожидается, что до конца года завод выпустит 100 аппаратов ИВЛ.

В будущем планируется нарастить объемы выпуска до 500 аппаратов ИВЛ и 500 наркозно-дыхательных аппаратов в год.

Произведенное медоборудование планируется продавать Таджикистану, Кыргызстану, Туркменистану и Афганистану.