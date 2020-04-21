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Узбекистан и Япония продолжат стратегическое сотрудничество

Медучреждения страны оснастят аппаратами ИВЛ за счет средств из Японии

Пресс-служба МИВТ
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200421/13969829/Meduchrezhdeniya-strany-osnastyat-apparatami-IVL-za-schet-sredstv-iz-Yaponii.html

Стороны обсудили также привлечение дополнительных средств японских финансовых институтов для реализации дальнейших шагов в рамках совместных инвестиционных проектов.

ТАШКЕНТ, 21 апр - Sputnik. Правительство Японии готово оказать финансовую поддержку Узбекистану в рамках противодействия распространения коронавирусной инфекции и ликвидации экономических последствий пандемии. Об этом стало известно в ходе видеоконференции с участием зампремьера, министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардора Умурзакова и зампремьера, министра финансов Японии Таро Асо.

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Пресс-служба Министерства инновационного развития
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Стороны обсудили также привлечение дополнительных средств японских финансовых институтов для реализации дальнейших шагов в рамках совместных инвестиционных проектов.

Правительству Японии была выражена благодарность за ранее предоставленную гуманитарную помощь в виде тест-систем и противовирусных препаратов.

Более того, в ближайшее время будет проработана перспектива привлечения грантовых средств Японии с целью их направления на оснащение медицинских учреждений Узбекистана необходимым оборудованием - аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и полимеразной цепной реакции (ПЦР).

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Напомним, на прошлой неделе президент Узбекистана распорядился потратить на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких и другого оборудования планируется 30 миллионов долларов, выделенных Азиатским банком развития и Всемирным банком.

Кроме того, Шавкат Мирзиёев дал указания по привлечению дополнительных инвестиций Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и Всемирного банка, направлению их в систему здравоохранения и социальную сферу в целом.

 

Теги:
Узбекистан, Япония, Торговля, Инвестиции



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