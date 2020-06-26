Стало известно, когда узбекистанцам разрешат въезд в Евросоюз

Из стран Центральной Азии в списке нет Кыргызстана, в него также не вошли США, Россия и Бразилия.

ТАШКЕНТ, 26 июн - Sputnik. С 1 июля ЕС собирается открыть свои границы для некоторых стран, которые не являются членами союза. Список таких стран составлен на основании рекомендаций Европейской комиссии, пишет Euronews.

Из стран Центральной Азии в списке нет Кыргызстана, в него также не вошли США, Россия и Бразилия.

Помимо Узбекистана, в список включены Монако, Черногория, Ватикан, Андорра, Сербия, Босния и Герцеговина, Украина, Албания, Турция, Косово, Южная Корея, Туркменистан, Вьетнам, Китай, Таиланд, Мьянма, Монголия, Япония, Бутан, Ливан, Индия, Таджикистан, Казахстан, Палау, Новая Зеландия, Австралия, Доминика, Багамы, Сент-Люсия, Уругвай, Ямайка, Куба, Гайана, Парагвай, Венесуэла, Никарагуа, Коста-Рика, Грузия, Замбия, Канада, Ангола Маврикий, Руанда, Эфиопия, Марокко, Алжир и Египет.

В России предложили начать возобновление авиасообщения со стран СНГ >>

Напомним, в России предложили план по возобновлению международного авиасообщения, начав со стран СНГ. Ранее стало известно, что Министерство транспорта Узбекистана планирует в июле-августе возобновить авиационное сообщение с Россией. На первом этапе речь идет о возобновлении регулярных рейсов на паритетной основе.