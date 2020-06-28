В банке Asaka прокомментировали заражение COVID-19 одного из сотрудников

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что у одного из сотрудников головного офиса банка обнаружили коронавирус, и якобы в связи с этим ни один сотрудник не был помещен на карантин.

ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Руководство Asaka Bank прокомментировало информацию о выявлении коронавируса у одного из сотрудников и непринятии каких-либо мер в связи с этим.

"24 июня текущего года у дежурного водителя Банка Асака была диагностирована коронавирусная инфекция. Как только банк был уведомлен о том, что у сотрудника тест на COVID-19 был положительным, банк ужесточил меры карантина. В первую очередь, была уведомлена Санитарно-эпидемиологическая станция, место работы сотрудника было помещено на карантин и немедленно продезинфицировано, а все сотрудники были проверены на наличие коронавируса", — говорится в официальном сообщении.

Заболевший сотрудник, на данный момент, находится под наблюдением врачей, а все контактировавшие с ним помещены на карантин.

По данным пресс-службы, с самого начала пандемии организация строго следовала решениям Специальной комиссии и соблюдала все необходимые требования карантина.

В частности, более 20% сотрудников были переведены на удаленный формат работы, 12% — находятся в трудовом или внеочередном отпуске, а около 30% — в отпуске без сохранения зарплаты.

Особое внимание банк уделил обеспечению безопасности клиентов.

"Клиенты, которым необходимо посетить банк, обслуживаются сотрудниками в защитной одежде и соблюдая правила карантина. При входе в головной офис и филиалы банка установлен дезинфекционный тонель. Перед входом в здание измеряется температура сотрудников и клиентов. А также в течение дня медицинские работники следят за здоровьем и проверяют температуру сотрудников банка. Медицинские маски и перчатки регулярно доставляются персоналу. Здание банка снаружи и изнутри регулярно дезинфицируется (три раза в неделю)", — уведомил банк.

Все встречи проводятся в формате видеоконференций.