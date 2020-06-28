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В банке Asaka прокомментировали заражение COVID-19 одного из сотрудников

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200628/14433720/V-banke-Asaka-prokommentirovali-zarazhenie-COVID-19-odnogo-iz-sotrudnikov-.html

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что у одного из сотрудников головного офиса банка обнаружили коронавирус, и якобы в связи с этим ни один сотрудник не был помещен на карантин.

ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Руководство Asaka Bank прокомментировало информацию о выявлении коронавируса у одного из сотрудников и непринятии каких-либо мер в связи с этим.

"24 июня текущего года у дежурного водителя Банка Асака была диагностирована коронавирусная инфекция. Как только банк был уведомлен о том, что у сотрудника тест на COVID-19 был положительным, банк ужесточил меры карантина. В первую очередь, была уведомлена Санитарно-эпидемиологическая станция, место работы сотрудника было помещено на карантин и немедленно продезинфицировано, а все сотрудники были проверены на наличие коронавируса", — говорится в официальном сообщении.

Заболевший сотрудник, на данный момент, находится под наблюдением врачей, а все контактировавшие с ним помещены на карантин.

По данным пресс-службы, с самого начала пандемии организация строго следовала решениям Специальной комиссии и соблюдала все необходимые требования карантина. 

© Sputnik / Григорий Сысоев
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В частности, более 20% сотрудников были переведены на удаленный формат работы, 12% — находятся в трудовом или внеочередном отпуске, а около 30% — в отпуске без сохранения зарплаты.

Особое внимание банк уделил обеспечению безопасности клиентов.

"Клиенты, которым необходимо посетить банк, обслуживаются сотрудниками в защитной одежде и соблюдая правила карантина. При входе в головной офис и филиалы банка установлен дезинфекционный тонель. Перед входом в здание измеряется температура сотрудников и клиентов. А также в течение дня медицинские работники следят за здоровьем и проверяют температуру сотрудников банка. Медицинские маски и перчатки регулярно доставляются персоналу. Здание банка снаружи и изнутри регулярно дезинфицируется (три раза в неделю)", — уведомил банк.

Все встречи проводятся в формате видеоконференций.

Теги:
Узбекистан, коронавирус, банки



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