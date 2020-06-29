Где в Ташкенте построят путепроводы - проект постановления

Планируется распродать пустующие земли, освобожденные в результате сужения 16-километрового участка русла реки Чирчик в Бектемирском и Сергелийском районах, и построить там пешеходные и велосипедные дорожки протяженностью 656 км.

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Хокимият Ташкента и Министерство транспорта разработают проект Концепции развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Ташкента на 2020-2030 годы. Документ будет внесен на рассмотрение в Кабмин.

Эти действия в том числе предполагают вынесенный на обсуждение на портале СОВАЗ проект постановления президента "О дополнительных мерах по комплексному социально-экономическому развитию города Ташкента и поддержке предпринимательской и инновационной деятельности".

В проекте документа названы объекты дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, которые требуют реконструкции в 2020-2021 гг. Среди них - перекресток улиц Ахмад Дониш - Нурафшан (5 участков), участок Ташкентской кольцевой автодороги от перекрестка улиц Беруни и Орзу до торгового центра "Малика", а также улицы Фаргона йули и Янги Сергели.

В проекте постановления прописано и строительство четырех новых путепроводов: на пересечении Ташкентской кольцевой автодороги с улицами Карасарай, Богишамол, Фаробий и Амира Темура. Также планируется построить мосты на пересечении улиц Хуршид и Амира Темура и на пересечении улицы Чупонота и Кипчак в Сергелийском районе.

Планируется провести онлайн аукцион по распродаже пустующих земель, освобожденных в результате сужения 16-километрового участка близ реки Чирчик в Бектемирском и Сергелийском районах, и утвердить предложения по строительству там пешеходных и велосипедных дорожек протяженностью 656 км.

Министерство финансов выделит 1 триллион сумов беспроцентных кредитов администрации города Ташкента на расходы, связанные с реализацией этих проектов до 2023 года.

Два дня назад мы сообщали о том, что в Сергелийском районе столицы завершается строительство путепровода на пересечении улицы Кипчак с железной дорогой "Ташкент — Ангрен".

Общая длина путепровода составляет 772,5 метра, ширина в среднем 28 метров, высота — около девяти метров над ж/д линией. Эстакадная часть сооружения имеет длину 445,3 метра и высоту 8,2 метра.