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Строительство путепровода

Где в Ташкенте построят путепроводы - проект постановления

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200629/14440766/Gde-v-Tashkente-postroyat-puteprovody---proekt-postanovleniya.html

Планируется распродать пустующие земли, освобожденные в результате сужения 16-километрового участка русла реки Чирчик в Бектемирском и Сергелийском районах, и построить там пешеходные и велосипедные дорожки протяженностью 656 км.

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Хокимият Ташкента и Министерство транспорта разработают проект Концепции развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Ташкента на 2020-2030 годы. Документ будет внесен на рассмотрение в Кабмин.

Дорога в Самарканде
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Два крупных современных путепровода построят в Самарканде

Эти действия в том числе предполагают вынесенный на обсуждение на портале СОВАЗ проект постановления президента "О дополнительных мерах по комплексному социально-экономическому развитию города Ташкента и поддержке предпринимательской и инновационной деятельности". 

В проекте документа названы объекты дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, которые требуют реконструкции в 2020-2021 гг. Среди них  - перекресток улиц Ахмад Дониш - Нурафшан (5 участков), участок Ташкентской кольцевой автодороги от перекрестка улиц Беруни и Орзу до торгового центра "Малика", а также улицы Фаргона йули и Янги Сергели. 

В проекте постановления прописано и строительство четырех новых путепроводов: на пересечении Ташкентской кольцевой автодороги с улицами Карасарай,  Богишамол, Фаробий и Амира Темура. Также планируется построить мосты на пересечении улиц Хуршид и Амира Темура и на пересечении улицы Чупонота и Кипчак в Сергелийском районе.

Планируется провести онлайн аукцион по распродаже пустующих земель, освобожденных в результате сужения 16-километрового участка близ реки Чирчик в Бектемирском и Сергелийском районах, и утвердить предложения по строительству там пешеходных и велосипедных дорожек протяженностью 656 км.

Министерство финансов выделит 1 триллион сумов беспроцентных кредитов администрации города Ташкента на расходы, связанные с реализацией этих проектов до 2023 года.

Два дня назад мы сообщали о том, что в Сергелийском районе столицы завершается строительство путепровода на пересечении улицы Кипчак с железной дорогой "Ташкент — Ангрен".

Общая длина путепровода составляет 772,5 метра, ширина в среднем 28 метров, высота — около девяти метров над ж/д линией. Эстакадная часть сооружения имеет длину 445,3 метра и высоту 8,2 метра.

Теги:
Законопроект, Ташкент, Хокимият Ташкента, Министерство транспорта Республики Узбекистан, транспорт, ремонт дорог, дороги



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