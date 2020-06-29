В Узбекистане продолжает расти скорость Интернета в карантин

В республике за этот период скорость фиксированного Интернета выросла на 8 процентов, а скорость мобильного Интернета — на 16 процентов.

ТАШКЕНТ, 29 июн - Sputnik. В Узбекистане зафиксирован рост скорости Интернета в период пандемии, сообщает пресс-служба президента.

Kомпания Ookla опубликовала данные сервиса Speedtest.net "Отслеживание влияния COVID-19 на глобальную производительность Интернета" по состоянию на вторую половину июня 2020 года.

"Скорость фиксированного Интернета (Fixed Speed Change) выросла на 8 процентов, скорость мобильного Интернета (Mobile Speed Change) — на 16 процентов. В условиях пандемии COVID-19 по состоянию на июнь скорость глобального фиксированного Интернета (Fixed Speed Change) выросла на 2 процента, скорость мобильного Интернета в мире — на 8 процентов (Mobile Speed Change)", - говорится в информации.

Вместе с этим в республике за данный период скорость фиксированного Интернета выросла на 8 процентов, а скорость мобильного Интернета — на 16 процентов.

Скорость Интернета в Узбекистане выросла за время пандемии >>

Следует отметить, что за последний год отмечен качественным ростом скорости Интернета в Узбекистане. За последний год скорость фиксированного Интернета в Узбекистане выросла почти в 2,3 раза.

Так, если в марте 2019 года она равнялась 11,62 Мбит/c., то по состоянию на 1 июня 2020 года она составляла 26,77 Мбит/c. По состоянию на 15 июня 2020 года скорость фиксированного Интернета выросла до 27,59 Мбит/c.