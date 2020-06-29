В вузах Узбекистана провели анонимные опросы для выявления причин коррупции

В сфере капитального строительства в Ташкенте запущена подсистема "Строительный контроль". В процесс строительства также планируется постепенно внедрить электронный документооборот.

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В Генеральной прокуратуре Узбекистана состоялось заседание по судебно-правовым вопросам и борьбе с коррупцией, сообщили в ведомстве.

В соответствии с указом президента, утверждена "дорожная карта" по реализации проекта "Антикоррупционный сектор" в сферах высшего образования, капитального строительства и здравоохранения. Для этого в высших учебных заведениях сформированы общественные советы и проведены анонимные опросы с целью выявления причин коррупции. Также была создана возможность обращаться анонимно напрямую к руководству учреждения или министерства в электронном виде.

В сфере капитального строительства в Ташкенте запущена подсистема "Строительный контроль". В процесс строительства также планируется постепенно внедрить электронный документооборот.

В области здравоохранения на аутсорсинг переданы услуги по обеспечению потребителей продуктами питания, стирке белья, техническому обслуживанию зданий, сооружений и их инженерно-технических систем, а также ремонту медицинского оборудования.

Помимо этого, в рамках мероприятия было предложено внедрить в Узбекистане современную электронную систему противодействия коррупции, использовать возможности широкой общественности и средств массовой информации для дальнейшего ускорения агитационно-пропагандистской работы в борьбе с коррупцией.

Напомним, в октябре 2019 года состоялась презентация нового проекта по внедрению эффективных механизмов и мер по противодействию коррупции в органах и учреждениях юстиции. Этот проект реализован при содействии Программы развития ООН. Его основной целью является создание и внедрение антикоррупционных комплаенс-систем в деятельность министерств и ведомств.