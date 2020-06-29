21:38 29 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.39
  • EUR11424.95
  • USD10151.90
Поиск
Студенты филиала НИЯУ МИФИ на торжественной церемонии открытия вуза в Ташкенте

В вузах Узбекистана провели анонимные опросы для выявления причин коррупции

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Общество
Получить короткую ссылку
37 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200629/14442832/V-vuzakh-Uzbekistana-proveli-anonimnye-oprosy-dlya-vyyavleniya-prichin-korruptsii.html

В сфере капитального строительства в Ташкенте запущена подсистема "Строительный контроль". В процесс строительства также планируется постепенно внедрить электронный документооборот.

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В Генеральной прокуратуре Узбекистана состоялось заседание по судебно-правовым вопросам и борьбе с коррупцией, сообщили в ведомстве.

Мессенджер Telegram на экране телефона
© Sputnik / Кирилл Каллиников
В Узбекистане создали антикоррупционный Telegram-бот

В соответствии с указом президента, утверждена "дорожная карта" по реализации проекта "Антикоррупционный сектор" в сферах высшего образования, капитального строительства и здравоохранения. Для этого в высших учебных заведениях сформированы общественные советы и проведены анонимные опросы с целью выявления причин коррупции. Также была создана возможность обращаться анонимно напрямую к руководству учреждения или министерства в электронном виде.

В сфере капитального строительства в Ташкенте запущена подсистема "Строительный контроль". В процесс строительства также планируется постепенно внедрить электронный документооборот.

В области здравоохранения на аутсорсинг переданы услуги по обеспечению потребителей продуктами питания, стирке белья, техническому обслуживанию зданий, сооружений и их инженерно-технических систем, а также ремонту медицинского оборудования.

Помимо этого, в рамках мероприятия было предложено внедрить в Узбекистане современную электронную систему противодействия коррупции, использовать возможности широкой общественности и средств массовой информации для дальнейшего ускорения агитационно-пропагандистской работы в борьбе с коррупцией.

Напомним, в октябре 2019 года состоялась презентация нового проекта по внедрению эффективных механизмов и мер по противодействию коррупции в органах и учреждениях юстиции. Этот проект реализован при содействии Программы развития ООН. Его основной целью является создание и внедрение антикоррупционных комплаенс-систем в деятельность министерств и ведомств.

Теги:
Узбекистан, борьба с коррупцией, Коррупция, юстиция



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Танцоры на Международном фестивале танго в музее Metropolitan в Медельине, Колумбия
Страсть в масках — 12 ярких фото с международного фестиваля танго в Колумбии
Грация и мощь: полет российских Ту-142 над Арктикой — видео
Новые формы обучения выпускников школ
Куда пойти учиться: МНО предлагает новые формы обучения

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться