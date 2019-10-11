10:02 11 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.75
  • EUR10354.03
  • USD9433.34
Поиск
В Узбекистане прошла презентация нового проекта по борьбе с коррупцией

В Узбекистане прошла презентация нового проекта по борьбе с коррупцией

Пресс-служба
В Узбекистане
Получить короткую ссылку
60 0 0

Ведущая мировая компания KPMG будет работать совместно с Министерством юстиции по внедрению в органах и учреждения юстиции передовой системы противодействия коррупции.

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. Вчера, 10 октября, в Министерстве юстиции состоялась презентация нового проекта по внедрению эффективных механизмов и мер по противодействию коррупции в органах и учреждениях юстиции, сообщает пресс-служба.

Данный проект реализуется при содействии Программы развития ООН.

Глава "Узбекнефтегаза" рассказал о коррупции в системе закупок >>

Его цель - внедрение антикоррупционных "комплаенс" систем в деятельность Министерства юстиции, Агентства государственных услуг и Агентства по интеллектуальной собственности, а также территориальных органов юстиции.

В Узбекистане прошла презентация нового проекта по борьбе с коррупцией
Пресс-служба
В Узбекистане прошла презентация нового проекта по борьбе с коррупцией

В ходе презентации эксперты KPMG подчеркнули, что реализация проекта при активной поддержке международных экспертов позволит наиболее эффективно внедрить международные стандарты и практики противодействия коррупции, повысить прозрачность и качество управления деятельностью госоргана.

Полученный опыт по эффективному внедрению антикоррупционных мер и процедур можно использовать и в других ведомствах для формирования общего вектора по противодействию коррупции в стране.

В юридическом университете Ташкента рассказали о борьбе с коррупцией >>

Стоит отметить, что Министерство юстиции является первым государственным органом, инициировавшим внедрение системы "комплаенс" в соответствии с международными стандартами.

KPMG – одна из крупнейших в мире компаний, оказывающих профессиональные услуги, и одна из аудиторских компаний Большой четверки наряду с Deloitte, Ernst & Young и PwC.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, борьба с коррупцией, Коррупция



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Протесты экоактивистов в Лондоне
Восстание против вымирания: протест экоактивистов в Лондоне
Россияне подбирают туры на ноябрьские праздники
Узбекистан в фаворитах: на какие страны россияне променяли Грузию – видео
На каких станциях метро можно оплатить проезд картой - схема
На каких станциях метро в Ташкенте можно пройти без жетона - схема

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054