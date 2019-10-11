В Узбекистане прошла презентация нового проекта по борьбе с коррупцией

Ведущая мировая компания KPMG будет работать совместно с Министерством юстиции по внедрению в органах и учреждения юстиции передовой системы противодействия коррупции.

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. Вчера, 10 октября, в Министерстве юстиции состоялась презентация нового проекта по внедрению эффективных механизмов и мер по противодействию коррупции в органах и учреждениях юстиции, сообщает пресс-служба.

Данный проект реализуется при содействии Программы развития ООН.

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Его цель - внедрение антикоррупционных "комплаенс" систем в деятельность Министерства юстиции, Агентства государственных услуг и Агентства по интеллектуальной собственности, а также территориальных органов юстиции.

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В ходе презентации эксперты KPMG подчеркнули, что реализация проекта при активной поддержке международных экспертов позволит наиболее эффективно внедрить международные стандарты и практики противодействия коррупции, повысить прозрачность и качество управления деятельностью госоргана.

Полученный опыт по эффективному внедрению антикоррупционных мер и процедур можно использовать и в других ведомствах для формирования общего вектора по противодействию коррупции в стране.

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Стоит отметить, что Министерство юстиции является первым государственным органом, инициировавшим внедрение системы "комплаенс" в соответствии с международными стандартами.

KPMG – одна из крупнейших в мире компаний, оказывающих профессиональные услуги, и одна из аудиторских компаний Большой четверки наряду с Deloitte, Ernst & Young и PwC.