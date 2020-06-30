В Джизаке скончался 24-й пациент с коронавирусом

У 72-летнего мужчины имелись хронические заболевания: в течение последних 10 лет он лечился от ишемической болезни сердца, стенокардии и сахарного диабета.

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В Джизаке скончался 24-й пациент, у которого был диагностирован коронавирус. Об этом сообщили в Минздраве.

По данным ведомства, 20 июня жителя Шараф-Рашидовского района поместили на карантин в связи с подозрением на наличие инфекции. 22 июня его госпитализировали в областную инфекционную больницу.

Три дня спустя анализы COVID-19 дали положительный результат.

По информации Минздрава, пациенту было 72 года и болезнь протекала тяжело в том числе из-за имевшихся хронических заболеваний: у него диагностировали ишемическую болезнь сердца, стенокардию, гипертонию, сердечную недостаточность и сахарный диабет.

После заболевания COVID-19 к списку недугов прибавились левосторонняя бронхопневмония и дыхательная недостаточность второй степени.

На днях состояние пенсионера ухудшилось, и его перевели в реанимацию.

Несмотря на усилия врачей, пациент скончался от острого инфаркта миокарда и острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.

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Ранее мы сообщали о трех случаях смерти от COVID-19.

Жертвами пандемии стали 42-летний житель столицы, 58-летняя жительница Бухары и 52-летний врач Яккасарайского районного медицинского объединения Ташкента.

По последним данным, в Узбекистане с момента начала пандемии выявлено 8 222 случая заболевания COVID-19, выздоровели 5 496 граждан, на лечении находятся — 2 703.