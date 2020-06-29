В Узбекистане обновили список городов и районов по уровню карантина

Без изменений остались Ташкент ("желтая" зона) и Ферганская область ("зеленая" зона). О новом распределении уровней карантина в остальных регионах страны читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия обновило список городов и районов Узбекистана согласно эпидемиологической ситуации в них по состоянию на 26 июня.

Напомним, что есть три типа зон в зависимости от опасности распространения COVID-19: "красные", "желтые" и "зеленые".

Ташкент

Все районы столицы находятся в "желтой" зоне.

А это — Бектемирский, Мирзо-Улугбекский , Мирабадский, Алмазарский, Сергелийский, Учтепинский, Яшнабадский, Чиланзарский, Шайхантахурский, Юнусадабский и Яккасарайский районы.

Ташкентская область

"Красная" зона: город Чирчик, Зангиатинский, Кибрайский, Ташкентский, Уртачирчикский и Бекабадский районы;

"желтая" зона: города Бекабад и Янгиюль, Аккурганский, Бостанлыкский, Паркентский, Пскентский, Чиназский, Янгиюльский и Юкоричирчикский районы;

"зеленая" зона: города Алмалык, Ангрен, Нурафшан и Ахангаран, Ахангаранский, Куйичирчикский и Букинский районы.

Хорезмская область

"Красная" зона: город Ургенч и Ханкинский район;

"желтая" зона: Багатский, Ургенчский и Хазараспский районы;

"зеленая" зона: город Хива, Тупроккалинский, Кошкупырский, Янгиарыкский, Шаватский, Янгибазарский, Хивинский и Гурленский районы.

Сурхандарьинская область

"Красная" зона: Денауский, Музрадабский и Шурчинский районы;

"желтая" зона: город Термез, Байсунский, Джаркурганский и Кумкурганский районы;

"зеленая" зона: Ангорский, Кизирикский, Бандиханский, Алтынсайский, Узунский, Термезский, Сарыасийский и Шерабадский районы.

Самаркандская область

"Красная" зона: Нарпайский район;

"желтая" зона: город Самарканд, Каттакурганский, Тайлакский, Ургутский, Самаркандский и Пайарыкский районы;

"зеленая" зона: город Каттакурган, Акдарьинский, Иштыханский, Пастдаргомский, Джамбайский, Кушрабадский, Нурабадский, Булунгурский и Пахтачинский районы.

Сырдарьинская область

"Красная" зона: город Гулистан;

"желтая" зона: Хавастский и Баявутский районы;

"зеленая" зона: города Ширин и Янгиер, Гулистанский, Сайхунабадский, Сырдарьинский, Мирзаабадский, Акалтынский и Сардобинский районы.

Наманганская область

"Красная" зона: город Наманган, Нарынский, Папский, Уйчинский, Учкурганский и Янгикурганский районы;

"желтая" зона: Наманганский, Туракурганский и Чустский районы;

"зеленая" зона: Мингбулакский, Касансайский и Чартакский районы.

Навоийская область

"Красная" зона: город Зарафшан;

"желтая" зона: город Навои;

"зеленая" зона: Канимехский, Карманинский, Кызылтепинский, Навбахорский, Нуратинский, Тамдынский, Хатырчинский и Учкудукский районы.

Кашкадарьинская область

"Красная" зона: Мубарекский, Чиракчинский и Китабский районы;

"желтой" зоны нет;

"зеленая" зона: города Карши и Шахрисабз, Дехканабадский, Камашинский, Каршинский, Касанский, Касбийский, Миришкорский, Нишанский, Шахрисабзский, Гузарский и Яккабагский районы.

Бухарская область

"Красная" зона: Вабкентский, Жондорский, Гиждуванский и Шафирканский районы;

"желтая" зона: город Бухара;

"зеленая" зона: город Каган, Бухарский, Каганский, Караулбазарский, Пешкунский, Ромитанский, Алатский и Каракульский районы.

Республика Каракалпакстан

"Красная" зона: Кунградский район;

"желтая" зона: город Нукус;

"зеленая" зона: Амударьинский, Берунийский, Канлыкульский, Караузякский, Кегейлийский, Муйнакский, Нукусский, Турткульский, Тахтакупырский, Чимбайский, Шуманайский, Элликкалинский, Тахиаташский, Ходжейлийский и Бозатауский районы.

Андижанская область

"Красной" зоны нет;

"желтая" зона: Балыкчинский и Пахтаабадский районы;

"зеленая" зона: города Ханабад и Андижан, Бозский, Андижанский, Булакбашинский, Избасканский, Кургантепинский, Мархаматский, Улугнорский, Ходжаабадский, Джалакудукский, Шахриханский, Алтынкульский, и Асакинский районы.

Джизакская область

"Красная" зона: Шараф-Рашидовский район;

"желтой" зоны нет;

"зеленая" зона: город Джизак, Арнасайский, Бахмальский, Галляаральский, Дустликский, Зааминский, Зарбдорский, Зафарабадский, Мирзачульский, Пахтакорский, Фаришский и Янгиабадский районы.

Ферганская область

Все районы и города области находятся в "зеленой" зоне.

Что именно разрешено, а что запрещено в зависимости от зоны, можно посмотреть здесь.

Напомним также, что с начала июня в "желтых" и "зеленых" зонах Узбекистана разрешено движение автобусов по городским (районным) и пригородным маршрутам общественного транспорта. Исключение составляют микроавтобусы и метро.