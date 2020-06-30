Бухарцы возмущены ценами на такси после карантина

Тем не менее большинство респондентов в завышении цен винит самих таксистов - около 71 процента опрошенных.

ТАШКЕНТ, 30 июн - Sputnik. Жители Бухары недовольны ценами на услуги такси, которые резко выросли после карантина, следует из опроса, проведенного "Потребителями Бухары".

"Как оказалось, улугами такси пользуется 60 процентов респондентов, из которых три четверти столкнулись с завышением цен. Досталось и областному транспортному управлению: 84 процента опрошенных недовольны его работой, еще 85 процентов уверены, что цены им не контролируются", - говорится в сообщении.

Тем не менее абсолютное большинство респондентов в завышении цен винит самих таксистов (71 процент).

По мнению председателя городского общества защиты прав потребителей Каримжона Хафизова, это повод обратить внимание на ситуацию контролирующим органам.

На его взгляд, во многом именно они ответственны за сложившуюся ситуацию.

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"Мы получаем много обращений от граждан. К сожалению, транспортное управление Бухарской области, которое должно регулировать цены во время пандемии, не обращает на это внимания. Нам остается лишь ждать реакции от них, так как со своей стороны в период карантина мы не можем предпринять реальных действий", - говорит Хафизов.

Напомним, вчера Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия обновило список городов и районов Узбекистана согласно эпидемиологической ситуации в них по состоянию на 26 июня. В Бухарской области в "красную зону" вошли Вабкентский, Жондорский, Гиждуванский и Шафирканский районы, в "желтую" - город Бухара, а "зеленую" зону - город Каган, Бухарский, Каганский, Караулбазарский, Пешкунский, Ромитанский, Алатский и Каракульский районы.