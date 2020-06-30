По выходным не будут работать рынки и общественный транспорт - Спецкомиссия

В "красных" и "желтых" зонах в выходные дни сократят передвижение общественного транспорта. В автобусах пассажиры будут рассажены с соблюдением социальной дистанции.

ТАШКЕНТ, 30 июн - Sputnik. С завтрашнего дня в Узбекистане ужесточат карантинные меры. Такое решение приняла Республиканская специальная комиссия при Кабмине.

Сообщается, что вещевые рынки и торговые комплексы во всех регионах республики будут закрываться по субботам и воскресеньям для проведения санитарно-дезинфекционных работ.

В общественных местах и объектах предпринимательской деятельности граждане должны соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров.

Использование медицинских масок и перчаток также обязательно. Их будут выдавать бесплатно на входах в супермаркеты и другие крупные торговые объекты.

В "красных" и "желтых" зонах запрещается собираться в общественных местах более трех человек с 07.00 до 23.00, а с 23.00 до 07.00 гражданам нельзя находиться на улице и во дворах многоэтажных домов.

Исключение составляет обращение за медицинской помощью или поход в аптеку.

Вместе с тем в "красных" и "желтых" зонах в выходные дни сократят передвижение общественного транспорта. В автобусах пассажиры будут рассажены с соблюдением социальной дистанции.

Ограничения на передвижение на личном автотранспорте остались без изменений:

в "желтых" зонах — с 06.00 до 22.00;

в "красных" зонах — с 07.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.00.

За нарушение данных ограничений предусмотрена административная ответственность.

Напомним, накануне стало известно, что Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия обновило список городов и районов Узбекистана согласно эпидемиологической ситуации в них по состоянию на 26 июня.

Все районы столицы находятся в "желтой" зоне. Без изменений осталась и Ферганская область ("зеленая" зона).