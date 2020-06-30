14:21 30 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.97
  • EUR11411.48
  • USD10173.38
Поиск
Сотрудник коммунальной службы дезинфицируют общественные пространства

По выходным не будут работать рынки и общественный транспорт - Спецкомиссия

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (621)
18201
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200630/14446261/Po-vykhodnym-ne-budut-rabotat-rynki-i-obschestvennyy-transport---Spetskomissiya.html

В "красных" и "желтых" зонах в выходные дни сократят передвижение общественного транспорта. В автобусах пассажиры будут рассажены с соблюдением социальной дистанции.

ТАШКЕНТ, 30 июн - Sputnik. С завтрашнего дня в Узбекистане ужесточат карантинные меры. Такое решение приняла Республиканская специальная комиссия при Кабмине.

Рынок Эски жува в Ташкенте
Sputnik
Рынки Ташкента раз в неделю будут закрывать на дезинфекцию — график

Сообщается, что вещевые рынки и торговые комплексы во всех регионах республики будут закрываться по субботам и воскресеньям для проведения санитарно-дезинфекционных работ. 

В общественных местах и объектах предпринимательской деятельности граждане должны соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров.

Использование медицинских масок и перчаток также обязательно. Их будут выдавать бесплатно на входах в супермаркеты и другие крупные торговые объекты.

В "красных" и "желтых" зонах запрещается собираться в общественных местах более трех человек с 07.00 до 23.00, а с 23.00 до 07.00 гражданам нельзя находиться на улице и во дворах многоэтажных домов.

Исключение составляет обращение за медицинской помощью или поход в аптеку. 

Вместе с тем в "красных" и "желтых" зонах в выходные дни сократят передвижение общественного транспорта. В автобусах пассажиры будут рассажены с соблюдением социальной дистанции.

Ограничения на передвижение на личном автотранспорте остались без изменений:

  • в "желтых" зонах — с 06.00 до 22.00;
  • в "красных" зонах — с 07.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.00.

За нарушение данных ограничений предусмотрена административная ответственность.

Администратор в гостинице
© CC0 / pixabay
Всех прибывающих граждан будут размещать в гостиницах на 14-дневный карантин

Напомним, накануне стало известно, что Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия обновило список городов и районов Узбекистана согласно эпидемиологической ситуации в них по состоянию на 26 июня.

Все районы столицы находятся в "желтой" зоне. Без изменений осталась и Ферганская область ("зеленая" зона).

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (621)
Теги:
Узбекистан, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, Карантин, коронавирус



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Танцоры на Международном фестивале танго в музее Metropolitan в Медельине, Колумбия
Страсть в масках — 12 ярких фото с международного фестиваля танго в Колумбии
Европа разместит у себя ракеты США — стоит ли готовиться к ядерной войне?
Новые формы обучения выпускников школ
Куда пойти учиться: МНО предлагает новые формы обучения

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться