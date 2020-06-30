Павильон Узбекистана на ВДНХ в Москве может открыться в этом году

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В Москве 30 июня состоялось заседание Экономического совета СНГ под председательством Узбекистана. Мероприятие должно было пройти в выставочном комплексе ВДНХ, однако в связи с пандемией коронавируса его перевели в онлайн. Заседание провел председатель Экономического совета, заместитель премьер-министра Узбекистана, министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров.
Сейчас в выставочном комплексе работают павильоны Азербайджана, Армении и Беларуси, сообщил заместитель генерального директора АО "ВДНХ" Виталий Эммануилов.
"Мы с нетерпением ждем, что в этом году откроются павильоны Казахстана, Кыргызстана, Молдовы и Узбекистана", — сказал он.
По словам Эммануилова, реставрация павильона Узбекистана близится к завершению. Закончено и воссоздание ротонды в национальном стиле, находившейся в аварийном состоянии. Для открытия остался один шаг — подготовка концепции функционирования павильона.
"Мы согласовываем все концепции, которые представляют республики, учитываем и точки зрения торговли, и выставочной деятельности, — рассказал заместитель гендиректора АО "ВДНХ" в комментарии для Sputnik. — Тяжело в одном здании совместить и национальную кухню, и экспозиции, и торговлю. А еще нужно учесть, что здесь будут проходить конференции и нужны свободные пространства под мобильные мероприятия".
Как считает Эммануилов, открытие павильона Узбекистана будет способствовать углублению взаимовыгодного экономического сотрудничества республики с Россией.
"Каждый павильон укрепляет туристический и экономический потенциал своей страны, — заявил он. — За 2019 год ВДНХ посетили более 32 миллионов человек. А на территории павильона функционируют постоянные выставки, рестораны национальной кухни, организована продажа сувенирной продукции и встречи с диаспорами".
Напомним, павильон Узбекской ССР был построен в 1954 году. Аренда павильона будет стоить Узбекистану один рубль в год — на тех же условия, что и для других бывших советских республик, решивших восстановить свое представительство на ВДНХ.