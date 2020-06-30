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Павильон №66 на ВДНХ

Павильон Узбекистана на ВДНХ в Москве может открыться в этом году

© Sputnik / Назаров Орифжон
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200630/14451824/Pavilon-Uzbekistana-na-VDNKh-v-Moskve-mozhet-otkrytsya-v-etom-godu.html

На данный момент администрация ВДНХ ждет окончательный пакет документов по утверждению концепции от узбекистанской стороны.

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В Москве 30 июня состоялось заседание Экономического совета СНГ под председательством Узбекистана. Мероприятие должно было пройти в выставочном комплексе ВДНХ, однако в связи с пандемией коронавируса его перевели в онлайн. Заседание провел председатель Экономического совета, заместитель премьер-министра Узбекистана, министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров.

Вице-премьер Азиз Абдухакимов рассказал о павильоне Узбекистан на ВДНХ
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Абдухакимов рассказал, что будет находиться в павильоне "Узбекистан" на ВДНХ
Члены совета обсудили экономическое взаимодействие стран СНГ на фоне негативных последствий, вызванных распространением COVID-19, а также работу по созданию выставочно-торговых центров государств-участников СНГ на территории ВДНХ.

Сейчас в выставочном комплексе работают павильоны Азербайджана, Армении и Беларуси, сообщил заместитель генерального директора АО "ВДНХ" Виталий Эммануилов.

"Мы с нетерпением ждем, что в этом году откроются павильоны Казахстана, Кыргызстана, Молдовы и Узбекистана", — сказал он.

По словам Эммануилова, реставрация павильона Узбекистана близится к завершению. Закончено и воссоздание ротонды в национальном стиле, находившейся в аварийном состоянии. Для открытия остался один шаг — подготовка концепции функционирования павильона.

"Мы согласовываем все концепции, которые представляют республики, учитываем и точки зрения торговли, и выставочной деятельности, — рассказал заместитель гендиректора АО "ВДНХ" в комментарии для Sputnik. — Тяжело в одном здании совместить и национальную кухню, и экспозиции, и торговлю. А еще нужно учесть, что здесь будут проходить конференции и нужны свободные пространства под мобильные мероприятия".

Павильон Узбекской ССР
© Sputnik / Валерий Шустов
Возвращение к истокам: какие секреты таит в себе павильон "Узбекистан" на ВДНХ
На данный момент администрация ВДНХ ждет окончательный пакет документов по утверждению концепции от узбекистанской стороны.

Как считает Эммануилов, открытие павильона Узбекистана будет способствовать углублению взаимовыгодного экономического сотрудничества республики с Россией.

"Каждый павильон укрепляет туристический и экономический потенциал своей страны, — заявил он. — За 2019 год ВДНХ посетили более 32 миллионов человек. А на территории павильона функционируют постоянные выставки, рестораны национальной кухни, организована продажа сувенирной продукции и встречи с диаспорами".

Напомним, павильон Узбекской ССР был построен в 1954 году. Аренда павильона будет стоить Узбекистану один рубль в год — на тех же условия, что и для других бывших советских республик, решивших восстановить свое представительство на ВДНХ.

Теги:
Узбекистан, ВДНХ, Москва



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