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В Ташкенте скончался еще один пациент с COVID-19 — это 26-й случай в стране

© Sputnik / Кирилл Брага
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200701/14452409/V-Tashkente-skonchalsya-esche-odin-patsient-s-COVID-19--eto-26-y-sluchay-v-strane.html

Пациенту было 62 года и болезнь протекала тяжело в том числе из-за имевшихся хронических заболеваний: ишемической болезни сердца, стенокардии, хронической сердечной и печеночной недостаточности.

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В Ташкенте скончался 26-й пациент, у которого был диагностирован коронавирус. Об этом сообщили в Минздраве.

По данным ведомства, 10 июня 62-летний житель Каракалпакстана вернулся из Казахстана и был сразу помещен на карантин.

© Sputnik / Алексей Майшев
В Джизаке скончалась женщина с коронавирусом

15 июня он приболел и был доставлен в больницу в Яккасарайском районе столицы. Четыре дня спустя у мужчины был диагностирован COVID-19, после чего его перевели в многопрофильную клинику Ташкентской медицинской академии.

Состояние пенсионера ухудшалось, все это время он находился в реанимации.

По информации Минздрава, болезнь протекала тяжело в том числе из-за имевшихся хронических заболеваний: у него диагностировали ишемическую болезнь сердца, стенокардию, хроническую сердечную и печеночную недостаточность.

Несмотря на усилия врачей, пациент скончался от легочной и острой дыхательной недостаточности.

В Ташкенте скончался врач, заразившийся COVID-19, — первый случай в стране >>

Ранее мы сообщали о пяти случаях смерти от COVID-19. 

Жертвами пандемии стали супруги преклонного возраста из Джизакской области, 42-летний житель столицы, 58-летняя жительница Бухары и 52-летний врач Яккасарайского районного медицинского объединения Ташкента.

По последним данным, в Узбекистане с момента начала пандемии выявлено 8 627 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 5 682 граждан, на лечении находятся — 2 919.

Теги:
Узбекистан, коронавирус, смерть



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