В Ташкенте в пользу поправок высказались 82,8% проголосовавших россиян

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В посольстве РФ в Узбекистане завершилось голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации.
Итоги следующие:
- "За" выступили 1054 человека;
- "Против" — 212 граждан России;
- 6 бюллетеней признаны недействительными.
Таким образом, за поправки выступили 82,86% всех проголосовавших.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что обновленный текст Конституции и все предложенные изменения вступят в силу только в случае одобрения этого большинством граждан страны.