В Ташкенте в пользу поправок высказались 82,8% проголосовавших россиян

Изменения в Основной закон страны одобрили 1054 человека, против высказались 212 россиян. Еще шесть бюллетеней были признаны недействительными.

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В посольстве РФ в Узбекистане завершилось голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

Итоги следующие:

"За" выступили 1054 человека;

"Против" — 212 граждан России;

6 бюллетеней признаны недействительными.

Таким образом, за поправки выступили 82,86% всех проголосовавших.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что обновленный текст Конституции и все предложенные изменения вступят в силу только в случае одобрения этого большинством граждан страны.