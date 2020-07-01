23:45 01 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.97
  • EUR11411.48
  • USD10173.38
Поиск
Голосование по поправкам к Конституции РФ в Ташкенте

В Ташкенте в пользу поправок высказались 82,8% проголосовавших россиян

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
12710
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200701/14457473/V-Tashkente-v-polzu-popravok-vyskazalis-828-progolosovavshikh-rossiyan.html

Изменения в Основной закон страны одобрили 1054 человека, против высказались 212 россиян. Еще шесть бюллетеней были признаны недействительными.

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В посольстве РФ в Узбекистане завершилось голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

Итоги следующие: 

  • "За" выступили 1054 человека;
  • "Против" — 212 граждан России;
  • 6 бюллетеней признаны недействительными. 

Таким образом, за поправки выступили 82,86% всех проголосовавших.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что обновленный текст Конституции и все предложенные изменения вступят в силу только в случае одобрения этого большинством граждан страны.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Последний день голосования по поправкам к Конституции РФ — фоторепортаж
Голосование в особом режиме: волеизъявление россиян в Ташкенте
Голосование в особом режиме: волеизъявление россиян в Ташкенте
Новые формы обучения выпускников школ
Куда пойти учиться: МНО предлагает новые формы обучения

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться