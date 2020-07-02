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Учительница средней школы. Архивное фото

Учителей Узбекистана избавят от лишней бумажной работы

© Sputnik / Саид Царнаев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200702/14458716/Uchiteley-Uzbekistana-izbavyat-ot-lishney-bumazhnoy-raboty.html

Внесены изменения в Инструкцию о порядке формирования типового годового плана работы педагогических специальностей.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Количество документов, которые должны вести учителя общеобразовательных школ Узбекистана, сократится до одного — это классный журнал, с которым можно работать в том числе через электронную систему Кundalik. Соответствующие изменения были внесены 28 июня в Инструкцию о порядке формирования типового годового плана работы педагогических специальностей, сообщили в пресс-службе Министерства народного образования республики.

Это должно позволить учителям уделять основное внимание интересному проведению учебных занятий.

Кроме того, теперь календарно-тематические планы будут утверждаться Республиканским центром образования и до начала учебного года размещаться на официальных сайтах МНО.

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Деятельность учителей и школьных коллективов постепенно будет оцениваться не по заполнению документов, а по достижению выпускниками успехов в жизни, отметили в министерстве. 

Ранее сообщалось, что прием документов для зачисления в первый класс общеобразовательных школ Узбекистана на 2020-2021 учебный год начнется с 6 июля.

Теги:
школы, педагог, учитель, учителя, Узбекистан



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