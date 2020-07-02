Учителей Узбекистана избавят от лишней бумажной работы

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Количество документов, которые должны вести учителя общеобразовательных школ Узбекистана, сократится до одного — это классный журнал, с которым можно работать в том числе через электронную систему Кundalik. Соответствующие изменения были внесены 28 июня в Инструкцию о порядке формирования типового годового плана работы педагогических специальностей, сообщили в пресс-службе Министерства народного образования республики.

Это должно позволить учителям уделять основное внимание интересному проведению учебных занятий.

Кроме того, теперь календарно-тематические планы будут утверждаться Республиканским центром образования и до начала учебного года размещаться на официальных сайтах МНО.

Учебную программу педагогов заменит "Книга учителя" по всем предметам, которую введут в рамках основных компонентов Национальной учебной программы.

Деятельность учителей и школьных коллективов постепенно будет оцениваться не по заполнению документов, а по достижению выпускниками успехов в жизни, отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что прием документов для зачисления в первый класс общеобразовательных школ Узбекистана на 2020-2021 учебный год начнется с 6 июля.