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Ученики в президентской школе в Хиве

Учащиеся президентских и спецшкол проведут остаток лета в онлайн лагере

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200702/14460373/Uchaschiesya-prezidentskikh-i-spetsshkol-provedut-ostatok-leta-v-onlayn-lagere.html

В рамках проекта ребята получат знания и навыки по музыке, иностранным языкам, рисованию, программированию, графике и дизайну и т.д.

ТАШКЕНТ, 2 июл - Sputnik. Агентство по развитию президентских, творческих и специализированных школ при Кабмине страны сообщает о запуске проекта "Онлайн лагерь".

В рамках проекта ребята получат знания и навыки по музыке, иностранным языкам, рисованию, программированию, графике и дизайну и т.д.

Агентство предоставило всем участникам проекта логины и пароли для доступа к системе "Онлайн лагерь".

"Мы запустили проект для привлечения учащихся к внешкольному образованию. Планируем совершенствовать проект, чтобы он стал еще интереснее для детей. Надеюсь, что в его рамках молодежь будет совершенствовать свои знания и навыки," - отметил директор агентства по развитию президентских, творческих и специализированных школ Сарвар Бабаходжаев.

Напомним, что две недели назад сообщалось, что прием учащихся в президентские школы на текущий учебный год в качестве исключения будет организован в следующем учебном году.

Прием учащихся в президентские школы, которые планировалось открыть в Бухаре, Джизаке, Карши, Самарканде и Фергане (с пятого по десятые классы), а также в творческие школы имени Рузи Чориева в Сурхандарьинской области и Мухтара Ашрафи в Бухарской области (с седьмого класса) будет проводиться в следующем году.




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