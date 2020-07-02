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Мигранты

Фонд Шодиева поможет мигрантам из Узбекистана с тестами на COVID-19

© Основатель портала migrant.mobi Ботиржон Шерматов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200702/14464038/Fond-Shodieva-pomozhet-migrantam-iz-Uzbekistana-s-testami-na-COVID-19.html

Фонд предоставит средства на закупку необходимого числа тестов медикаментов и оказания медуслуг - как для тестирования, так и прохождения карантина и лечения в медучреждениях РФ.

ТАШКЕНТ, 2 июл - Sputnik. Международный фонд миллиардера Фаттаха Шодиева (ICF) поможет трудовым мигрантам из этой Узбекистана, работающим в Москве и Московской области, с тестированием на коронавирус COVID-19, сообщает пресс-служба агентства по внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений республики.

"Представительство агентства в Москве и ICF начинают программу медицинской поддержки трудовых мигрантов в Москве и Московской области в условиях глобальной пандемии, они получат возможность пройти бесплатное тестирование на COVID-19 и наличие антител к вирусу," - сообщили в агентстве. 

Фонд предоставит средства на закупку необходимого числа тестов медикаментов и оказания медуслуг - как для тестирования, так и прохождения карантина и лечения в медучреждениях РФ. Списки мигрантов, а также места их компактного проживания (в хостелах, общежитиях) будут сформированы представительством агентства.

Мигранты на стройке
© Sputnik / Максим Блинов
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По официальным данным узбекской стороны, в настоящее время на заработках за пределами Узбекистана находятся 2,5 миллиона человек, в том числе - около 2 миллионов в РФ.

Напомним, две недели назад мы сообщали о том, что единый миграционный центр Московской области возобновил прием иностранцев, желающих подать документы на оформление или продление патента.

С 15 марта по 15 июня работодатели могли привлекать трудовых мигрантов, не имеющих патентов и разрешений на работу.

Теги:
Фаттах Шодиев, Россия, Узбекистан, трудовые мигранты, Мигранты



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