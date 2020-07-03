15:54 03 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.97
  • EUR11411.48
  • USD10173.38
Поиск
Нюрнбергский процесс (20 ноября 1945 г. - 1 октября 1946 г.). Международный военный трибунал над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Здание Нюрнбергского Дворца юстиции.

Нюрнбергским трибуналом были осуждены не все военные преступники — глава СК РФ

© Sputnik / Евгений Халдей
Общество
Получить короткую ссылку
29 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200703/14467345/Nyurnbergskim-tribunalom-byli-osuzhdeny-ne-vse-voennye-prestupniki--glava-SKR.html

Александр Бастрыкин рассказал о расследовании преступлений времен Великой Отечественной войны, которое ведет Следственный комитет.

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Не все военные преступники были осуждены Нюрнбергским трибуналом, заявил в интервью РИА Новости глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Международным военным трибуналом в Нюрнберге и другими послевоенными процессами далеко не все преступники были осуждены: многим нацистам, виновным в совершении жестоких преступлений, к сожалению, удалось скрыться от правосудия и избежать наказания", — сказал председатель СК РФ.

По его словам, вне зависимости от того, живы они или нет, ведомство должно назвать их имена и показать, что сделали эти лица.

В прошлом году, отметил Бастрыкин, Следственный комитет возбудил дела об убийстве более 30 тысяч советских граждан в годы Великой Отечественной войны.

© Sputnik / Михаил Климентьев
Путин пообещал "заткнуть поганый рот" тем, кто переписывает историю
"И не все детали этих преступлений и лица, причастные к их совершению, были известны", — сказал глава СК РФ.

Он подчеркнул, что задача следователей — изучить все обстоятельства содеянного и сделать выводы.

Также председатель ведомства обратил внимание на то, что в настоящее время наблюдается много попыток со стороны официальных лиц на Западе пересмотреть итоги Нюрнбергского трибунала, говоря лишь о вкладе США и Британии в победу над фашизмом.

"Видим много попыток представить историю совершенно в другом виде, когда, например, официальные лица стран Запада, подводя итоги Второй мировой войны, говорят лишь о вкладе США и Великобритании, намеренно игнорируя ключевую роль СССР в победе над фашизмом, пытаются ревизовать итоги Нюрнбергского трибунала", — сказал Бастрыкин.

Напомним, 24 июня — ровно через 75 лет после исторического Парада Победы в честь разгрома Советским Союзом фашистской Германии — в Москве на Красной площади прошел парад в ознаменование этой памятной даты. 

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления заявил: россияне всегда будут помнить, что нацизм сокрушил именно советский народ — миллионы людей разных национальностей из всех республик СССР.

Теги:
Запад, СССР, память, история, нацизм, преступление, Великая Отечественная война, Россия, Александр Бастрыкин



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Когда море было сушей: в Австралии нашли следы древних людей - фото
Сиэтл освобожден от анархистов: полиция США ликвидировала автономную зону CHAZ
"Сиэтл освобожден от анархистов": полиция США ликвидировала "автономную зону"
План реконструкции и строительства дорог в Ташкенте
Дорожки и дороги для Ташкента: как преобразится столица

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться