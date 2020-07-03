Карши закрыли на карантин

ТАШКЕНТ, 3 июл - Sputnik. Специальная комиссия Кашкадарьинской области приняла решение усилить карантинные меры в Карши. В частности, установлен строгий контроль на блокпостах на въезде в город и выезде из него. Об этом уведомляет пресс-служба администрации региона.
В том числе, закрыты некоторые контрольно-пропускные пункты.
По последним данным министерства здравоохранения страны, в республике зафиксировано 9199 случаев заражения опасным вирусом. За минувшую ночь количество выявленных больных увеличилось на 121.
Более 40 тысяч граждан республики находятся под наблюдением врачей на домашнем карантине, 24,5 тысячи — на больничном карантине.