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Кашкадарьинский мост

Карши закрыли на карантин

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Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (630)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200703/14469336/Karshi-zakryli-na-karantin.html

Областная спецкомиссия приняла решение закрыть границы города из-за сложной обстановки в связи с распространением коронавируса. На сегодняшний день в Кашкадарьинской области выявлен 201 заболевший COVID-19.

ТАШКЕНТ, 3 июл - Sputnik. Специальная комиссия Кашкадарьинской области приняла решение усилить карантинные меры в Карши. В частности, установлен строгий контроль на блокпостах на въезде в город и выезде из него. Об этом уведомляет пресс-служба администрации региона.

В том числе, закрыты некоторые контрольно-пропускные пункты.

По последним данным министерства здравоохранения страны, в республике зафиксировано 9199 случаев заражения опасным вирусом. За минувшую ночь количество выявленных больных увеличилось на 121.

Более 40 тысяч граждан республики находятся под наблюдением врачей на домашнем карантине, 24,5 тысячи — на больничном карантине.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (630)
Теги:
закрытие границы, границы, Узбекистан, Карантин, коронавирус, Карши



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