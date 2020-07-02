Коронавирус в Узбекистане: главное на 2 июля

В республике разработали тест-систему для выявления РНК коронавируса. Кроме того, в одну из больниц поступил первый отечественный аппарат ИВЛ. О том, как Узбекистан справляется с пандемией, — читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике к этому часу — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Новые случаи заболевания коронавирусом

Минздрав сообщил о выявлении инфекции еще у 325 граждан республики.

По последним данным ведомства на 17.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлено 8 996 случаев заболевания COVID-19.

Лечение в инфекционных учреждениях проходят 3 122 пациента с положительным диагнозом, 18 из них находятся в тяжелом состоянии, 7 — в критическом.

В настоящее время 40,3 тысячи граждан республики находятся под наблюдением врачей на домашнем карантине, 24,5 тысячи — на больничном карантине.

Динамика выздоровлений

Минздрав сообщил, что полностью вылечиться от коронавируса удалось еще 119 гражданам.

Пациенты были выписаны из инфекционных медучреждений, расположенных в Ташкенте, Бухарской, Самаркандской и Кашкадарьинской областях.

Таким образом, на данный момент, общее число узбекистанцев, победивших болезнь, составляет 5 847 человек.

В Кашкадарье скончался 27-й пациент с коронавирусом

В начале июня 64-летний мужчина приехал в Янгиюльский район Ташобласти, а спустя пять дней вернулся домой на поезде Afrosiyob "Ташкент — Карши".

15 июня у него повысилась температура, однако пенсионер не стал обращаться к врачам и лечился самостоятельно. При этом, по данным ведомства, последние пять лет мужчина находился на диспансерном учете с диагнозом "тяжелая форма сахарного диабета".

Cостояние продолжало ухудшаться и 29 июня он, наконец, обратился за медпомощью. Ему диагностировали тяжелую форму двусторонней пневмонии, сердечную и дыхательную недостаточность.

Пациента перевели в реанимацию. Отмечается, что у мужчины также имелось хроническое заболевание: тяжелая форма сахарного диабета.

Несмотря на усилия врачей, пенсионер скончался от острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.

Таким образом, жертвами пандемии в Узбекистане стали уже 27 человек.

В Узбекистане разработали тест-систему для выявления РНК коронавируса

Институт химии растительных веществ Академии наук Узбекистана разработал диагностический набор для выделения РНК коронавируса методом ПЦР.

Как считают ученые, данная разработка позволит быстро провести анализ (на это потребуется меньше часа), но при этом на 30% дешевле зарубежных аналогов.

Тест-система зарегистрирована под маркой "ЭНКОР" и может также использоваться для выделения РНК и ДНК ВИЧ, гепатитов B и С.

Первый узбекский аппарат ИВЛ поступил в республиканскую больницу

Первый аппарат ИВЛ отечественного производство был передан в Республиканскую больницу №1.

Высокотехнологичное медоборудование было произведено совместным словацко-российско-узбекским предприятием Chirana Asia.

Это настоящий прорыв Узбекистана в борьбе с пандемией коронавируса. Оснащение медучреждений собственными аппаратами ИВЛ позволит оперативнее лечить инфицированных COVID-19 и значительно снизить количество тяжелых случаев заболевания.

Учат в школе, учат в школе, учат в школе....

В этом году в связи с пандемией прием документов в первый класс начнется с 6 июля. В 2020-2021 учебном году в школы республики планируется принять в общей сложности 650 116 первоклассников.

Подробнее о сроках приема и о списке необходимых документов читайте здесь.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, количество случаев заболевания в мире превысило 10,7 миллиона, скончались 516 тысяч человек, выздоровели — более 5,48 миллиона.