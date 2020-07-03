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Благотворительная акция РЦНК в Ташкенте Доброе сердце

Акция Россотрудничества в Узбекистане: "Доброе сердце" должно быть здорово

Россотрудничество в Узбекистане
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200703/14471288/Aktsiya-Rossotrudnichestva-v-Uzbekistane-Dobroe-serdtse-dolzhno-byt-zdorovo.html

Доктор Виктор провел медобследование пациентов, находящихся в "группе риска" - пожилых людей и тех, у кого имеется плохая наследственность. Специалист дал детальные рекомендации касательно продолжения лечения.

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. И.о. руководителя представительства Россотрудничества в Узбекистане Андрей Красильников, представители Ташкентской и Узбекистанской Епархии РПЦ, медики и волонтеры провели совместную благотворительную акцию в Ташкенте и Ташкентской области.

© Sputnik / Виталий Аньков
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В ее рамках была оказана помощь людям с ограниченными возможностями, малообеспеченным семьям, ветеранам войны и труда, которые испытывают сложности в связи с эпидемиологической ситуацией.

Жители получили бесплатные медицинские консультации и помощь специалистов.

Кардиолог Доктор Виктор провел медобследование пациентов, находящихся в "группе риска" - пожилых людей и тех, у кого имеется плохая наследственность. Специалист дал детальные рекомендации касательно продолжения лечения.

Такого рода благотворительные акции позволяют малообеспеченным людям проверить состояние своего организма, предупредить развитие опасных сердечно-сосудистых заболеваний и, что особенно важно, повысить медицинскую грамотность.

В рамках акции "Доброе сердце" была оказана профилактическая помощь членам пяти семей Ташкента и Ташкентской области. Среди них ветераны войны, матери-одиночки, самостоятельно воспитывающие детей и оставшиеся без работы из-за пандемии.

Также при поддержке Россотрудничества и столичной медицинской клиники планируется создать портал "Приемная доктора Виктора", куда желающие смогут обратиться за медицинской консультацией и помощью. Цель инициативы заключается в своевременной профилактике и раннем выявлении и лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

Теги:
коронавирус, Ташкентская область, Ташкент, Узбекистан, Россотрудничество



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