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Улицы Ташкента

Ташкент расширится к 2030 году

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200704/14471785/Tashkent-rasshiritsya-k-2030-godu.html

В проекте указано, что к городу Ташкенту будут присоединены территории Ташкентского, Янгиюльского, Зангиатинского, Кибрайского, Юкоричирчикского, Куйичирчикского районов Ташкентской области.

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. До 2030 года ожидается присоединение к столице шести районов Ташкентской области, сообщает пресс-служба хокимията столичной области.

В соответствующем документе отмечается, что министерству строительства совместно с комитетом "Давергеодезкадастр" и администрацией Ташкента поручено пересмотреть проект генерального плана развития столицы до 2030 года.

В проекте указано, что к городу Ташкенту будут присоединены территории Ташкентского, Янгиюльского, Зангиатинского, Кибрайского, Юкоричирчикского, Куйичирчикского районов Ташкентской области. Необходимо принять во внимание изменение границ и строительство спутниковых городков.

пресс-служба президента Узбекистана
Самарканд расширяется: к городу присоединят три прилегающих района

Напомним, в конце мая стало президент выдвинул инициативу о создании в Сергелийском районе столицы нового микрорайона "Янги хаёт".

Мирзиёев предложил назначить хокимом нового микрорайона Хаёта Иногамова, который, на данный момент, занимает должность замхокима столицы.

Ранее глава государства поставил цель преобразовать Сергелийский район Ташкента.

Теги:
градостроительство, Узбекистан, Ташкент, Хокимият Ташкента, Ташкентская область



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