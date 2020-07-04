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В Самарканде при получении взятки задержали преподавателя вуза

© Sputnik / Михаил Кутузов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200704/14472015/V-Samarkande-pri-poluchenii-vzyatki-zaderzhali-prepodavatelya-vuza.html

Гражданин, обратившийся в следственные органы с заявлением о вымогательстве, передал преподавателю вуза денежные средства в размере 5 тысяч долларов. Купюры были помечены.

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Оперативники задержали мужчину, который обещал за 5 тысяч долларов устроить поступление в Самаркандский институт ветеринарной медицины, сообщают местные СМИ.

Известно, что 2 июля сотрудники Отдела по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями совместно с Управлением СГБ по Самаркандской области провели оперативное мероприятие.

Гражданин, обратившийся в следственные органы с заявлением о вымогательстве, передал преподавателю вуза денежные средства в размере 5 тысяч долларов. Купюры были помечены. В момент, когда горе-педагог взял деньги, он был задержан оперативниками.

Национальная валюта Узбекистана — сум
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Замхокима Кибрайского района задержан при получении взятки

По данному факту Следственным управлением при УВД Самаркандской области ведется доследственная проверка.

Напомним, в конце зимы нынешнего года генпрокуратура сообщила о задержании заместителя декана Самаркандского экономического института. За крупную взятку он обещал поспособствовать в переводе студента из Казахстана в вуз в Узбекистане.

Сотрудник вуза был задержан в момент получения $4000 в качестве вознаграждения за перевод учащегося.

Теги:
Задержание, преподаватель, ВУЗ, взятка, Самарканд



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