В Самарканде при получении взятки задержали преподавателя вуза

Гражданин, обратившийся в следственные органы с заявлением о вымогательстве, передал преподавателю вуза денежные средства в размере 5 тысяч долларов. Купюры были помечены.

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Оперативники задержали мужчину, который обещал за 5 тысяч долларов устроить поступление в Самаркандский институт ветеринарной медицины, сообщают местные СМИ.

Известно, что 2 июля сотрудники Отдела по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями совместно с Управлением СГБ по Самаркандской области провели оперативное мероприятие.

Гражданин, обратившийся в следственные органы с заявлением о вымогательстве, передал преподавателю вуза денежные средства в размере 5 тысяч долларов. Купюры были помечены. В момент, когда горе-педагог взял деньги, он был задержан оперативниками.

По данному факту Следственным управлением при УВД Самаркандской области ведется доследственная проверка.

Напомним, в конце зимы нынешнего года генпрокуратура сообщила о задержании заместителя декана Самаркандского экономического института. За крупную взятку он обещал поспособствовать в переводе студента из Казахстана в вуз в Узбекистане.

Сотрудник вуза был задержан в момент получения $4000 в качестве вознаграждения за перевод учащегося.